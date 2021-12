Calgary Flames är nästa lag att drabbas av covidutbrott.

Då skjuter NHL upp lagets tre kommande matcher.

NHL fortsätter att ha problem med covid-19 den här säsongen.

Nästa lag att drabbas av ett covidutbrott är Calgary Flames då sex spelare samt en ledare går in i NHL:s covidprotokoll.

På Twitter skriver Flames att svenske stjärnan Elias Lindholm är en av spelarna som äntrar covidprotokollet. De övriga fem är Andrew Mangiapane, Brad Richardson, Adam Ruzicka, Christopher Tanev och Nikita Zadorov.

