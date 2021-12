Med Robin Lehners “nej tack” till OS öppnades plötsligt dörren för någon annan att slå sig in i Tre Kronors trupp. Vi lät den tidigare OS-målvakten Valentina Lizana plocka ut de tre målvakterna hon vill se i Johan Garpenlövs lag.

Inom loppet av ett år har Henrik Lundqvist, Anders Nilsson, Henrik Karlsson och Viktor Fasth avslutat sina målvaktskarriärer. Nu finns det ändå en rasande massa skickliga svenska målvakter. En av dom Förbundskaptenen Johan Garpenlöv hade hoppats mycket på inför OS var Robin Lehner, men nyligen kom beskedet att han tackar nej av personliga skäl.



Vilka kommer vi då få se som våra tre OS-målvakter? Öppnar det för en eller ett par målvakter i SHL eller KHL att få spela OS? Valentina Lizana var OS-målvakt 2010 och 2014. Idag är hon expertkommentator på NENT, men även målvaktstränare i MoDo. Hockeysverige.se bad henne plocka ut de tre målvakter hon vill se i OS på herrsidan.

LIZANAS VAL

– I mina ögon är det ett stort avbräck för Tre Kronor till OS att Robin Lehner inte kommer att medverka. Han har under de senaste säsongerna varit en toppmålvakt i den världens bästa hockeyliga, NHL. Förståeliga skäl såklart och all respekt till Lehner som är en stor förebild för många. Hälsan går alltid först.



Som tur är, för Tre Kronors del, har Jacob Markström växt till en av världens bästa målvakter under den här säsongen i sitt Calgary Flames. Enligt mig är han Sveriges givna förstemålvakt i kommande OS. Han spelar sitt livs ishockey, och för Sveriges del i en OS-turnering kan det vara avgörande för att nå medalj eller ej med en målvakt som är i hans spelform. Markströms styrkor på plan är dels hans spelsinne och snabbhet i förflyttningarna, men framför allt att han fått ihop en bra balans mellan det täckande och agerande spelet och fått mer struktur i sina räddningsrörelser.

Lars Johansson , som till vardags befinner sig i SKA St. Petersburg i KHL, har haft en lysande säsong så här långt. I landslaget har han även där levererat och spikat igen. Med sin vana av stor rink samt internationellt spel kan hans rutin bidra till en trygghet för laget under OS. Han är en målvakt som spelar med bra tålamod och läser av spelet smart, därav kan han ofta trycka sig in i skottlinjen och täcka ”boxen”, Det vill säga: det finns inte mycket nät att sikta på när han gjort sitt räddningsval. Johansson skulle vara en perfekt andramålvakt i OS för Sverige, enligt mig.Som tredje målvakt till OS skulle jag vilja se Linus Ullmark som får delat förtroende med radarpartnern Jeremy Swayman i Boston Bruins denna säsong. Lite småskavanker har Ullmark känt av de senaste matcherna och gjort att han missat några starter, men en frisk Ullmark i mina ögon är värd att följa med till OS. Han är inte bara smart, stark och snabb i målet utan han har även förbättrat förmågan att vara mer samlad i sina räddningar. Ullmark har framtiden framför sig och vad passar inte bättre än att ta med en framtidsmålvakt som även skulle göra ett bra jobb om han blir inkastad med kort varsel i en OS-match, som också kan se och lära inför nästkommande stora mästerskap?





