Månadens spelare i SHL och SDHL har blivit utsedda. Adam Tambellini och Lara Stalder tar hem priset och skänker båda 10 000 kronor till tjejhockeyn i sina respektive klubbar.

November har blivit december, vilket i sin tur innebär att månades bäste spelare i SHL och SDHL ska koras. Så är även fallet och en jury har nu röstat fram de två spelarna som har gjort det bäst i de respektive ligorna.

För SHL röstades Adam Tambellini fram till månadens spelare, men i hård konkurrens med Patrik Karlkvist, som skuggade kanadensaren på en andraplats. I och med att Tambellini tog hem priset för november månad har han nu fått skänka 10 000 kronor till en organisation av hans val.

– Jag vill ge 10 000 kronor till tjejhockeyn här i Rögle. Alla ska ha samma möjligheter att spela hockey och vill vi se till att det är så här i Rögle. Det är roligt att se och höra att det är fler och fler flickor som börjar spela hockey, och förhoppnings blir de ännu fler framöver, säger Tambellini till SHL:s hemsida.

“TILL FLICKVERKSAMHETEN”

På damsidan var det Lara Stalder som utsågs till ligans bästa spelare, men det var likt i SHL-röstningen, i hård konkurrens. Stalder tog förstaplatsen bara en poäng före sin lagkamrat Josefin Bouveng, som slutade på en andraplats.

– Jag vill ge vinstpengarna till Brynäs flickverksamhet för att bygga upp och etablera lag hela vägen upp till hockeygymnasiet som startar nästa år, säger vinnaren till SDHL:s hemsida om var hon vill lägga pengarna.

Stalder snittade under november tre poäng per match i SDHL och toppar ligans poängliga. Tambellini stod för nio fullträffar i november och noterades för totalt 13 poäng under månaden.

