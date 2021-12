Efter en sen skada på Darcy Kuemper fick Jonas Johansson chansen mellan Colorados stolpar i bortamötet med Toronto.

Då släppte den svenske burväktaren in åtta mål i 3–8-förlusten.

– Han var inte bra, säger tränaren Jared Bednar till Denver Post.

Det blev en oväntad start för Jonas Johansson mellan Colorado Avalanches stolpar i bortamötet med Toronto Maple Leafs i natt. Darcy Kuemper var Avalanches ursprungliga val i målet, men en överkroppsskada hindrade den VM-meriterade målvakten från spel.

Matchen i Toronto blev mardrömslik för den svenske 26-åringen. Den tidigare Brynäsmålvakten släppte in åtta av 41 skott och fick se sitt Avalanche bli krossat.

Toronto vann matchen med 8–3.

– Han var inte bra. Inte bra, konstaterar Colorados tränare Jared Bednar för Denver Post.

UNIVERSITETSMÅLVAKT PÅ BÄNKEN

Att byta ut Johansson var inte heller något vidare alternativ för Bednar, som hade en nödlösningsreserv på bänken i form av University of Toronto-målvakten Jett Alexander i den första perioden innan finländaren Justus Annunen hann ansluta till laget under den andra perioden efter att ha blivit uppkallad till Avalanche från AHL under dagen.

Johansson har spelat sex matcher med Colorado den här säsongen, varav fyra av dessa från start, och noterats för en räddningsprocent på 88,4 procent samt ett snitt på 3,99 insläppta mål per match.

William Nylander och Pierre Engvall stod för varsitt mål i matchen, medan Auston Matthews var matchens förgrundsfigur med sitt hattrick. Det var fjärde gången i karriären som den amerikanske superstjärnan lyckades med konststycket.

Toronto Maple Leafs – Colorado Avalanche 8–3 (3–1, 2–1, 3–1)

Toronto: Auston Matthews 3 (13), William Nylander (10), Jason Spezza (5), Travis Dermott (1), John Tavares (11), Pierre Engvall (3).

Colorado: Nazem Kadri 2 (9), Samuel Girard (2).

***

Nils Lundkvist och Mika Zibanejad stod för varsin assist när New York Rangers lyckades besegra Philadelphia Flyers med 4–1. Zibanejad står nu noterad för 17 poäng på 21 matcher den här säsongen, medan den tidigare Luleåbacken Lundkvist producerat tre passningspoäng på 16 matcher.

För Flyers var förlusten lagets sjunde raka.

– Jag är inte nöjd med någonting. Vi måste hitta vägar att vinna. Det här är allvarligt. Vi gör inga mål, säger tränaren Alain Vigneault till NHL.com.

New York Rangers – Philadelphia Flyers 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

New York: Jacob Trouba (4), Dryden Hunt (3), Chris Kreider (16), Artemij Panarin (6).

Philadelphia: Morgan Frost (1).

***

Elias Pettersson lyckades för andra matchen i rad skriva in sig i poängprotokollet för sitt Vancouver Cancuks, då han noterades för en assist i Canucks 6–2-seger borta mot Ottawa Senators. Matchens stora utropstecken var annars Canucks-backen Quinn Hughes som stod för fyra assist i segermatchen.

Pettersson har producerat elva poäng (4+7) på 23 matcher för Vancouver den här säsongen.

Filip Gustavsson vaktade Ottawas kasse och räddade 29 av 35 matcher i förlustmatchen.

Ottawa Senators – Vancouver Canucks 2–6 (1–1, 0–2, 1–3)

Ottawa: Adam Gaudette (2), Brady Tkachuk (5).

Vancouver: Tanner Pearson (4), Tyler Motte (2), Luke Schenn (1), Bo Horvat (7), Alex Chiasson (3), J.T. Miller (8).

***

Fyra svenskar sköt in sig i målprotokollet i matchen mellan Anaheim Ducks och Vegas Golden Knights i natt. Rickard Rakell, Hampus Lindholm och Isac Lundeström blev alla målskyttar för Ducks i 6–5-segern, medan Mattias Janmark stod för ett reduceringsmål för sitt Vegas i inledningen av den tredje perioden. Målet var Janmarks blott andra för säsongen.

Robin Lehner räddade 28 av 33 skott i matchen för Vegas.

– Långt ifrån tillräckligt bra, mig inkluderad. Det här är inte Vegas-hockey. Vi måste hitta en väg tillbaka till att spela vår typ av hockey, säger Lehner i en videointervju på Golden Knights Twitterkonto.

Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights 6–5 (0–0, 4–2, 2–3)

Anaheim: Troy Terry (15), Rickard Rakell (7), Josh Manson (2), Hampus Lindholm (3), Jami Drysdale (3), Isac Lundeström (6).

Vegas: William Carrier (3), Zach Whitecloud (3), Mattias Janmark (2), Max Pacioretty (3), Reilly Smith (10).

***

Connor McDavid gick segrande ur kampen med Sidney Crosby när Edmonton tog emot Pittsburg under natten till torsdag. McDavid briljerade med fyra poäng (1+3) i Oilers 5–2-seger, medan Crosby fick nöja sig med en passningspoäng.

McDavid knaprade därmed in på lagkamraten Leon Draisaitl i toppen av NHL:s poängliga. Nu skiljer det bara en poäng mellan Draisaitl (41 poäng) och McDavid (40 poäng).

Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins 5–2 (2–1, 0–1, 3–0)

Edmonton: Zach Hyman 2 (11), Kailer Yamamoto (5), Evan Bouchard (3), COnnor McDavid (15).

Pittsburgh: Jake Guentzel (10), Teddy Blueger (6).

Se NHL-nattens mål i videospelaren ovan.