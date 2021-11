TV: Svenskarna i slagsmål – när Rantanen hade show

Det mesta handlade om Mikko Rantanen när Colorado lyckades vinna över Nashville.

Finländaren stod för tre mål och en assist i krossen.

– Det var viktigt för oss att få momentum, säger han själv till NHL.com efter segern.

Mikko Rantanen och Colorado åkte till Nashville som en start på sin bortaturné.

Det kunde inte börja bättre då just Mikko Rantanen gav Colorado en tidig ledning i den första perioden efter en assist av Gabriel Landeskog. Forwarden skulle också utöka den ledningen till 2-0 precis innan den första periodvilan.

– Vi hade en grym start, jag älskade den. Direkt på våra tår, tvingade dem att jobba genom fem killar över hela rinken. Vi var fysiska, vi tog oss till målet, vårt spel med pucken var riktigt bra. Vi fick två i powerplay och jag skulle säga att vi nötte ut dem lite, sa Jared Bednar till NHL:s hemsida.

Även om Nashville skulle hitta ett par kvitteringar handlade den här matchen om Colorado Avalanche.

Colorade kunde dra ifrån till 5-1 och tillslut vinna matchen med 6-2.

I den tredje perioden stod Mikko Rantanen för ännu ett mål och även en assist för att fullborda kvällen. Colorados stjärnskott på backen, Cale Makar, hade även han en trevlig kväll med tre assist.

Gabriel Landeskog lyckades plocka upp en till assist och slutade på två poäng.

Men det var inte det som han stod i fokus för efter matchen.

När Nashvilles Mattias Ekholm klev på och började bråka med Mikko Rantanen, genom att riva av finnens hjäm, surnade den svenska lagkaptenen till.

Mattias Ekholm fick då istället fokusera på att värja sig mot Gabriel Landeskog som såg allt annat än glad ut.

– Jag gillar att våra grabbar håller ihop, sa Jared Bednar till The Titusville Herald efter matchen.

Mattias Ekholm ripped off Mikko Rantanen's helmet and threw it before getting into a fight with Gabriel Landeskog. 😳 pic.twitter.com/AXliNoSH7V