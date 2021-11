Thomas Johansson har varit med och byggt upp Leksand från Hockeyallsvenskan till att utmana i toppen av SHL. I en stor intervju med hockeysverige.se berättar “Tjomme” om Leksands höst, kontakten med storstjärnan, turbulenta förhandlingarna med MoDo, att flytta familjen till Leksand – och vikten av att träffa spelare innan kontrakt skrivs på.

– Jag tror faktiskt inte heller att alla agenter har koll på sina spelares siffror i en stor bemärkelse, säger Johansson.

LEKSAND (Hockeysverige.se)

Efter säsongen 2017/18 valde Djurgården att inte förlänga med Thomas Johansson. Han hade då jobbat med dom sportsliga bitarna i klubben under tre år. Dessutom var han med som spelare då klubben vann SM-guld år 2000.

Redan säsongen efter stod det klart att han fått ett nytt jobb. Nu som general manager i Hockeyallsvenskan för Leksand. Första säsongen tog sig laget upp till SHL och efter det har bara resan fortsatt framåt och framför allt uppåt. Idag jobbar han för att etablera Leksand i toppen av SHL.

– Förväntningarna då jag skrev på för Leksand första gången var att jag skulle verka för en förändring i positiv riktning. Det var också den stora förväntningen jag hade på mig själv, berättar Thomas Johansson då hockeysverige.se träffar honom i Tegera Arena för en intervju.

– Jag kände att många av idéerna och tankarna jag hade skulle nog kunna fungera här. Att det skulle kunna bli bra i slutändan.

– Förväntningarna på föreningen… Jag hade ändå en hyfsad koll på att det kunde storma lite grann runt föreningen. Det var jag nog rätt förberedd på. Föreningen ville i en positiv riktning och att det skulle börja skapas resurser och möjligheter för att kunna göra förändringar och så småningom etablera sig i SHL.

Thomas Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist

FICK UPPLEVA TURBULENSEN TIDIGT

Redan under sin andra säsong i klubben fick Thomas Johansson på nära håll uppleva den turbulens som kan vara kring klubben. Bland annat valde Leksand att byta tränare. Populära Roger Melin fick lämna till förmån för tidigare Leksandsspelaren Ulf Samuelsson. Även han mycket uppskattad som person och coach.

– Klart att jag brydde mig då jag fick olika saker som jag kanske visste inte kom från personerna sa det, men i det stora hela var jag inte så påverkad av allt runtomkring. Dels var jag ny och hade egentligen ingen relation med någon här uppe.

– När jag var nere på Noret var det ingen som hoppade på mig eller ringde. Det var ingen som hörde av sig för att påverka mig i någon riktning. Det var nog mer att det ringdes och pratades med folk runtomkring mig som sedan skulle försöka påverka mig. Jag upplevde inte att det var så jobbigt även om det fanns där.

Du skulle bygga ett lag där många hade kontrakt även över kommande säsong, vilka blev dom viktigaste hörnstenarna i ”ditt nya” lagbygge?

– I början handlade det om att identifiera dom spelarna jag trodde kunde vara ”stommespelare” även om vi då låg i Hockeyallsvenskan. Vilka i gruppen kunde vi ha med oss vidare framåt? Vilka är kulturbärare och har en tradition och hjärta i föreningen när det dels kom till dom själva och Leksands IF dels hur dom uppfattas utanför.

– Första delen av året jag dök upp handlade det mycket om att hitta den typen av spelare. Nu gick allt väldigt fort för oss, att vi hamnade i SHL rätt omgående från december, då jag kom, till april.

Kändes det som att allt gick för fort där och då?

– Ja, lite väl fort för att hinna… Ofta när man hamnar i en sådan situation där allt går så där fort sitter man fortfarande kvar med avtal på spelare som kanske inte är på den nivån där man skulle vilja vara. Att sedan succesivt rekrytera ett par, tre spelare för att känna att dom är på en nivå för att hålla i SHL och då ta klivet upp säsongen efter då man har lite färre avtal kvar.

– Nu var det ganska många avtal kvar. Dessutom hade jag gjort ett antal värvningar utefter att jag inte riktigt hade förväntningar att vi skulle ta det där klivet. Jag hade gjort klart med några spelare som jag sedermera inte hade valt för att spela i SHL, så det gick lite väl fort där.

Hur fick du tänka om i den situationen som uppstod med spel i SHL i stället för Hockeyallsvenskan?

– Jag fick stoppa en del förhandlingar som jag satt i när jag märkte att det här började gå precis som vi ville, men lite för tidigt. ”Jag kan inte gå vidare med det här utan jag måste först se vad som händer. Jag behöver ha alla positioner kvar om det skulle visa sig att vi går upp”.

Du var inne i april då, var det lätt att knyta upp bra spelare till sig då?

– Det handlade om att hitta etablerade ”stommespelare” som kan spela i SHL. Först identifiera Hockeyallsvenskaspelare som skulle följa med upp till SHL och vara lite stomme. Till det sedan först och främst addera ”stommespelare” som skulle kunna bli en ryggrad i Leksands IF under en längre tid framöver.

– Då gick vi hårt på erfarenhet, rutin och vad dom gjort tidigare i sina karriärer. Jag tänker då bland annat på (Jonas) Ahnelöv, (Johan) Fransson och ”Zacke” (Patrik Zackrisson) som skulle stå för tryggheten i en SHL-kostym tillsammans med Jon (Knuts), Martin (Karlsson), (Oskar) Lang… Dom blev lite av grunden till den stomme vi ser idag.

Jonas Ahnelöv, Patrik Zackrisson och Johan Fransson. Foto: Ronnie Rönnkvist

TURBULENTA FÖRHANDLINGAR MED MODO

Roger Melin var tänkt som coach för Hockeyallsvenskan, men det visade sig att även på den positionen behövdes det en förändring under första SHL-säsongen.

– Det är lätt hänt att man hamnar i en problematisk snurra när man börjar göra sig av med folk. Nästa som kommer in säger ju inte ”Vad kul. Jag stannar bara den här säsongen och sedan säger jag tack och hej”.

– Jag förstår tränarna som ser möjligheten att ha ett jobb ytterligare ett år. I grunden blir det ”Jag kommer gärna och hjälper Leksand den här säsongen, men jag vill även ha det jobbet nästa säsong och kanske säsongen efter det.”

– Med allt tryck som är runtomkring med en styrelse som vill se förändringar, supportrar och man själv är inne på att man måste göra en förändring kan man hamna bakbunden. Det kanske då inte blir den tränare som man skulle välja som nummer ett om man fick välja helt fritt. Då får man försöka hantera det där och då.

– Det var något som var positivt då Uffe (Samuelsson) kom in. Han var väldigt tydlig med att han skulle köra till sista april. ”Sedan är jag färdig”. Då kände jag ”vad skönt”. Om vi sedan hade valt och gå vidare med Uffe därifrån… Vi hade från första maj ett tomt bord på vår ledarsida. Det här var väldigt viktigt.

Utåt sett blev det turbulenta förhandlingar kring Björn Hellkvist, hur mådde du i allt som hände kring det i media och bland supportrar?

– Att det skulle bli turbulent var jag förberedd på. Att det skulle röra upp känslor med den historik som varit mellan klubbarna där Leksand slagit ut MoDo även om MoDo var rätt överlägsna i den serien.

– Självklart låg jag många gånger och tänkte på hur jag skulle hantera den situationen, vad skulle jag säga utåt och hur skulle vi kommunicera. Det blir alltid en balans i det där. Det stormar alltid upp eftersom vissa tyckte det var moraliskt förkastligt och för jävligt att vi gav oss på en tränare med kontrakt. Sedan fanns det några som tyckte ”vadå, det är helt rätt. Gör vad som är bäst för Leksand”.

– Det här var min inställning också. Jag var helt övertygad om att Björn var rätt man för uppdraget. Jag hade Björn redan i tankarna tidigare, men då satt vi en dum situation med Leksand. Samtidigt visste jag att andra SHL-klubbar var ute efter honom. Jag hade egentligen då ingenting att erbjuda eftersom jag inte ens visste om vi skulle spela i SHL eller om MoDo skulle spela i SHL. Där och då kände jag att det ändå var värt att ta den fighten för att få igenom det.

Förhandlingarna kring Björn Hellkvist blev turbulenta. Foto: Ronnie Rönnkvist

I den här situationen blev du å ena sidan idiotförklarad och å andra sidan hyllad, klarar du att ha en bra balans i det där?

– Ja, det tycker jag. Jag är nyanserad och oftast trygg i mig själv. Det är inte så att jag går i gång och blir jättestressad för att några tycker jag är en idiot och handlar helt fel. Likväl som jag inte rusar i väg och sätter mig på någon hög jäkla piedestal för att folk hyllar och skriver att det går bra.

– Jag tycker att jag är balanserad och kan hantera båda sidor på bra sätt genom att vara trygg i mig själv.

TRÄFFAT RÄTT MED IMPORTERNA

Något Thomas Johansson och övriga ledarstaben lyckats bra med är importerna. Väldigt få av dessa har varit felbedömningar.

– Vi kanske har jobbat på ett annat sätt än vad man gjort förut. På det sättet älskar jag att siffrorna är någon slags bas i en bedömning. Även om inte alla spelare kommer träffa 100… Jag och Petter (Carnbro) resonerade att vi kommer också göra fel, men jobbar vi på det här sättet kommer vi göra färre fel. Fel kommer att dyka upp.

– Om vi värvar en spelare har jag hellre 80 procents chans att det blir rätt än att går på en magkänsla där fem tycker olika och sedan blir det kanske 50/50. Vi har försökt jobba med oddsen på vår sida när vi gjort värvningar.

Vågar ni lita på agenternas bedömningar…

– Jag lyssnar aldrig på agenterna, svarar Thomas Johansson innan vi hinner ställa frågan klart.

– Dom agenterna som ringer till mig i dag vet att deras spelare kommer bli satta under luppen. "Leksand kommer granska min spelare ut i fingerspetsarna”. Jag tror faktiskt inte heller att alla agenter har koll på sina spelares siffror i en stor bemärkelse. Säger jag nej till en spelare vet agenten att Leksands IF verkligen kollat igenom deras kille.

Träffar ni importerna innan ni skriver avtal?

– Om vi kan gör vi det. Annars är det väldigt mycket research med ledare, andra spelare och så vidare. Man får rätt snabbt varningssignaler om det är någonting som inte stämmer. Nu har det dessutom varit speciella tider med Covid så det har inte gått att träffa spelare fullt ut.

– Det är inte ett måste att jag behöver sätta mig och ha en jätteintervju med någon, men när vi tillexempel tog hit Marek (Hrivík) med hans historik hade jag dels en jättegenomgång med honom utifrån ett medicinskt perspektiv. Dels hade jag en jättelång intervju med honom. Det var mycket för att han hade en historik av skador och avbrutna säsonger.

– (Carter) Camper var inte någon kille som vi träffade innan. Jag fick tidigt signaler, även om han hade hoppat runt, och goda vitsord från andra lagkamrater och tränare jag pratade med. Samtidigt hade han dom statistiska parametrarna.

HAR KONTAKT MED HRIVIK

Du har själv varit i både Stockholm och Linköping, upplever du att det är en speciell miljö att komma till Leksand för en spelare?

– Nej, jag tycker inte att det är något mer speciellt än att vara i Linköping eller Djurgården. Det som skiljer är faciliteten på stan. Det är mer omgivningen, att man måste säkerställa att den här killen verkligen kan acklimatisera här.

Det här måste väl vara en viktig bit när man rekryterar en spelare till en lite ort som Leksand?

– Det är superviktigt. Trivs dom inte här och säger att dom klättrar på väggarna är det svårare att få dom att lyckas.

– Marek var lite så i början. Han kom från storstäder och hade bott i New York. Sedan kom han hit till Leksand och satte sig i ett hus ute på Karlsarvet. Klart att det tog lite tid för honom att landa in i vad Leksand är för någonting.

– När man väl gör det och kan fokusera på sin hockey är närheten, faciliteterna och möjligheterna vi har att utveckla spelarna är bra mycket bättre än på andra ställen.

Har du kontakt med Marek Hrivik?

– Ja.

Kommer han komma tillbaka till Leksand?

– (Skratt) Det jag gillar med hans resa är att han var rätt stukad. Sedan kom han hit. Vi gav honom jäkligt mycket kärlek och bra förutsättningar för att hitta tillbaka igen, vilket han gjort. Jag tror inte att han har glömt det.

Marek Hrivik. Foto: Ronnie Rönnkvist

HAR NYSAJNAT KONTRAKT

Sedan augusti är Thomas Johansson och familjen bosatt i utkanten av Leksand. Han har dessutom nyligen förlängt sitt kontrakt med klubben till 2025.

– Dels tycker jag att alla vi som jobbar i organisationen är ett härligt gäng. Det är en framåtanda. Man vill, precis som jag hade förhoppningar om när jag skrev på för Leksand, bygga någonting som ska bli väldigt bra.

– Det förra kontraktet går ut sista maj. Då har vi hållit på i tre och ett halvt år. Det vore otroligt tråkigt att avsluta det och hoppa på något annat när jag trivs, förutsättningarna är bra, vi har kommit en bra bit på väg och har verkligen chansen att göra något riktigt, riktigt roligt framöver. Den resan vill jag fortsatt vara med på. Utifrån det perspektivet var det ett enkelt val.

Och socialt med tanke på att du är från Vendelsö och senast bott under många år i Nacka?

– Jag tycker det är rätt skönt att vara själv ibland och har inget socialt behov på det sättet. Jag har inte heller något behov av att ha köpcenter nära. Vill jag åka ner till Stockholm kan jag göra det.

– Den stora grejen var att vi hade valt att flytta hem till min frus (Camilla) hemkommun för att komma närmare våra föräldrar. Framför allt hennes föräldrar. Den mentala känslan att dom inte blir yngre, kommer behöva med hjälp och det kommer krävas mer från oss runtomkring, framför allt från min fru, för att stötta upp. Att känna sig trygg med att lämna det här och flytta i väg då.

– Nu är det bara tre timmar ner, men det processen har tagit lite tid. Att landa in i det mentalt. Det har varit den stora grejen i det här. Att jag gillar Leksand och trivs här har inte varit något problem samtidigt har Leksands IF har varit intresserade av att vi ska fortsätta jobba.

– För mig är det viktigt att familjen trivs och att dom får vara med och påverka besluten och inte bara jag, jag, jag. Därför var det viktigt att få med dom på båten.

Hur viktigt var det att även få med Björn Hellkvist på båten?

– Jätteviktigt. Jag och Björn trivs väldigt bra med att jobba ihop. Det är otroligt kul att jobba med Björn och han har ett ledarskap som jag gillar. Han har en hockeykompetens, är nyfiken, vill utvecklas och är noggrann.

– Sedan är det inte bara Björn. Jag tycker Björn, ”Freddan” (Fredrik Hallberg), ”Challe” (Mikael Karlberg) och (Alexander) Millner är ett otroligt bra team. Jag är stolt över det jobb dom gör och är så glad över att dom har så olika hockeykompetenser som slagit så väl ut.

– Jag gillar även att jobba med Christer Siik utefter hans roll och det han gör. Björn har varit en viktig pusselbit, men helheten har varit otroligt viktig.

Det har droppat in en hel del skador både innan och under säsongen, hur hög stresströskel har du när det kommer till sådana situationer?

– Klart att jag är medveten om att det kommer ske under en säsong. I vissa perioder har man fler och i andra perioder lite mindre. Man måste genomlida dom perioderna också. Så länge skadan inte är i den digniteten där vi pratar tre, fyra, fem månader eller en hel säsong bort, får man låta andra spelare få möjligheten och ta en större roll.

– Jag har nog ett otroligt tålamod på den gruppen jag har, försöker använda juniorer och så där. Det tycker jag generellt har blivit ett mer vanligt sett att se på det i SHL. Alla klubbar jobbar likadant. Djurgården har haft sina skadebekymmer, men ändå inte rusat ut på marknaden och hämtat in sju nya spelare. Man har tagit in någon, men sedan plockat in juniorer.

– Växjö har haft sina problem. Jag tror att dom spelade med sju juniorer mot Oskarshamn borta. Alla lag jobbar på samma sätt.

– Om man ska ta in ett nyförvärv vill man att det ska vara bestående. Att man ska skruva upp truppen ännu mer. Man måste också vara medveten om att ifall jag ger mig ut på marknaden för att värva tre spelare för att vi har tre skadade. När skadade spelarna kommer tillbaka, hur hanterar du gruppen då? Sedan finns det även ekonomiska aspekter i det där också.

– Jag försöker hålla bra koll på våra killar som är skadade, vart dom ligger i sin process, hur vi spelar och utifrån det får jag ha lite is i magen.

KAN VÄRVA YTTERLIGARE: “FÅR SE VAD SOM HÄNDER”

Nu har Leksand tre långtidsskadade i Johan Fransson, Mattias Ritola och August Berg, tittar du då på att bredda truppen?

– Vi har tagit in både Ben (Thomas) och Tobbe (Tobias Ekberg). Vi hade ”Frallan” (Johan Fransson) som långtidsskadad. Sedan fick vi även Berg som långtidsskadad.

– Nu när Calle (Själin) och (Patrik) Norén försvunnit har vi fyra backar skadade, men vi har bara ersatt två. Klart att vi då är lite sköra där, men jag hoppas Calle är tillbaka och spelar snart. Då är vi genast på en liten annan plattform. Får vi däremot ytterligare någon skada på en back är det såklart kris.

– Vi håller lite koll på det som finns runtomkring, men just nu är det inte så att det florerar 25 val att välja mellan. Många klubbar skriker efter spelare och behöver ha hjälp, men vi får se vad som händer framöver.

– Gör vi något kommer vi inte göra det för två veckor utan för att göra vår trupp bättre. Då också att det blir bestående över tid.

Själlin tillbaka redan i dag? Foto: Bildbyrån

Kliar det i GM-fingrarna att plocka hit din son Simon som just nu är i finska Ilves och spelar?

– (Skratt) Just nu är han på ett jättebra ställe. Det är jättekul för honom att han får göra sin grej där borta.

Hur långt fram tittar du, till eftermiddagens match mot Skellefteå eller mest till slutstriden i SHL?

– Min uppgift är att både leva i det långa och korta perspektivet. Dels är det viktigt inför morgondagens match (läs: lördag) att verkligen hitta tillbaka till vårt spel. Jag tycker att vi förlorar för många närkamper och är för svaga. Det är inte en kunskapsfråga utan mer en mental inställning. Där tycker jag att vi har halkat lite snett. Vi har lite att hitta tillbaka till där.

– I det långa perspektivet gör jag utvärderingar av laget hela tiden. Vad behöver vi skruva på för att vi ska kunna vara med och slåss i toppen framåt. Om vi ska nå målen vi satt upp, att vara med där uppe och kriga, vad behöver vi göra då?

– Sedan har jag försökt börja titta på hur nästa säsong ska se ut, vilka spelare vi ska ha då. Det finns det korta perspektivet, det mellanlånga och det jättelånga. Vi jobbar väldigt brett på det sättet.

Du säger själv att ni gått ner er lite, vad tror du sådant beror på?

– Jag vet faktiskt inte. Vi har sedan Björn tillträdde egentligen haft någon svacka. Nu har vi förlorat tre matcher på raken i SHL, men jag tycker inte att vi haft någon längre mental svacka innan.

– Det är inte så att spelarna på tre veckor har blivit jättedåliga. Vi behöver vrida upp saker och ting, bli ännu starkare i närkamperna, vinna ännu mer puckar, kunna skapa längre anfall, få stopp i spelet… Det är mer sådana moment vi har problem med än att spelarna skulle ha tappat all sin kunskap.

– Vad det beror på är jättesvårt att säga. Speciellt när det är 22 man som drabbas av samma problem samtidigt. Det handlar om att påvisa för spelarna, skapa mentala tillstånd och trycka på rätt knappar. Det är tränarnas uppgift att ha dom verktygen, fortsätta träna bra och maximera på träning så spelarna känner sig trygga. Då kommer saker och ting vridas tillbaka.

– Sedan händer ofta sådana svackor när man får skador och tappar lite. Framför allt då några av dom bästa spelarna. Vi har tappat både Calle och (Mikael) Ruohomaa som är två av våra bästa spelare.

– I det läget fyller man inte på med två toppspelare in. Det blir oftast spelare man lånar in från juniorerna. Då blir skillnaden mellan toppen och botten lite större. Klart att även sådant kan påverka.

– Jag övertygad om att gruppen vi har kommer att skruva upp det här och när vi kommit ur den är vi ännu starkare.

Har ni kommit ur den redan till matchen mot Skellefteå?

– Det hoppas jag. Precis som när man kommer in i en svacka så tänker man ”Vad hände nu” så kan det svänga tillbaka nästa match ”Jaha, vad hände nu?”. Det är idrottspsykologi på hög nivå, avslutar Thomas Johansson.

