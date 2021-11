Han har redan missat delar av hösten på grund av skadebekymmer.

Nu rapporterar C More att Michael Lindqvist kommer att bli borta sex till åtta veckor med en skada.

– Det är ett enormt tapp, konstaterar experten Sanny Lindström i C Mores sändning.

I början av november återvände Michael Lindqvist från ett sju matcher långt skadeuppehåll. Sedan dess har han spelat fyra SHL-matcher med Färjestad – men nu är stjärnan skadad på nytt.

Enligt C More kommer 27-åringen bli borta sex till åtta veckor.

– Det är ett enormt tapp, så klart. Lindqvist är en målskytt som precis som många andra Färjestadsspelare inte levererat som förväntat, men det är ändå en toppspelare för dem. Det blir ett avbräck, säger C Mores expert Sanny Lindström i tv-sändningen.

Lindqvist har stått för fem mål och en assist på elva matcher för Färjestad den här säsongen vilket gör att ligger trea i den interna skytteligan, trots att han missat sju matcher under hösten.

Färjestad har själva inte gått ut med någon skadeinformation gällande Lindqvist, men meddelar via sin hemsida att 27-åringen missar dagens match mot Rögle på grund av skada.

