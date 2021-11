Efter stort covidutbrott – tvingas flytta matcher

Ottawa Senators har stora problem med Covid-19 och tio spelare är uppsatta på covidprotokollet.

Nu fattar NHL beslut att tillfälligt stänga Ottawas verksamhet och skjuta upp lagets tre kommande matcher.

Den senaste tiden har Ottawa Senators haft stora bekymmer med Covid-19 inom sin trupp där fler och fler spelare har satts upp på NHL:s covidprotokoll.

När klubben nu har tio spelare borta på grund av Covid-19 bestämmer sig NHL för att dra i handbromsen.

Ligan meddelar nu att Ottawas tre kommande matcher kommer att skjutas upp i ett försök att bromsa smittan.

”Lagets träningsfaciliteter kommer omedelbart att stängas och det kommer att vara stängt för spelare fram till något annat meddelad. Ligan håller just nu på att ändra Senators spelschema för att få plats med de flyttade matcherna”, skriver NHL i ett pressmeddelande.

“Sens” skulle ha spelat borta mot New Jersey Devils under tisdagen samt hemma mot Nashville Predators på torsdag och mot New York Rangers på lördag men alla de matcherna kommer att skjutas upp. Det är ännu oklart när Ottawa kan vara tillbaka i spel igen.

Ottawa Senators har haft en tung start på säsongen hittills och ligger sist i Atlantic Division efter att endast ha vunnit fyra matcher samt plockat nio poäng på 15 matcher.

TV: Ottawa besegrade Pittsburgh – tog första segern på sju matcher