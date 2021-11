Skrällen: Tränarlegendaren tar över finska juniorlandslaget

Han är en av finsk ishockeys största tränare genom tiderna. Nu står det klart att Kari Jalonen tar över det finska juniorlandslaget efter den här säsongen.

Han vann två schweiziska mästerskapsguld med Bern, under sina drygt tre säsonger i klubben. Dessutom har han vunnit sju (!) guld i Finland, coachat i KHL under tre säsonger och dessutom har han under två säsonger varit förbundskapten för A-landslaget - med ett VM-silver som facit.

Efter att ha gått utan tränarjobb sedan han fick sparken från Bern i januari 2020 står det nu klart att tränarikonen Kari Jalonen gör comeback på tränarbänken. 61-åringen tar över det finska juniorlandslaget från och med i maj, och kommer ha huvudansvaret vid JVM 2023 och JVM 2024.



Utöver arbetet med juniorlandslaget ansluter Jalonen också till gruppen som utvecklar finländsk elitishockey, skriver YLE.

– Uppdraget i Juniorlejonen är att utveckla och hjälpa Finlands bästa juniorspelare. Samtidigt ska jag jobba för finsk ishockeys bästa tillsammans med Jukka Jalonen och resten av teamet, säger han i ett pressmeddelande.

Antti Pennanen kommer leda laget i JVM den här vintern. Därefter ryktas han ta över Jokerit - som den tidigare förbundskaptenen Lauri Marjamäki lämnar efter säsongen.

