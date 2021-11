Jacob Olofsson går från botten till toppen över en natt – bokstavligen talat.

Från en lite svagare period i Timrå finns nu möjlighet att hitta ny luft under vingarna, konstaterar den något tagna killen från Piteå:

– Den är en häftig upplevelse att vara med om såklart, säger han till Hockeysverige.se.

I förrgår var Jacob Olofsson en centerforward i absoluta botten av SHL. Med endast fyra poäng på 14 matcher blev det mindre och mindre speltid för centerforwarden. Chansen han nu får är att spela två veckor i Sveriges just nu bästa lag, vilket blev tvära kast för 21-åringen.

– Jag fick bara info igår om att det var godkänt att det skulle bli en utlåning. Jag har inte haft någon… ja, jag var lite i chock nästan, det kom från ingenstans liksom. Det var bara… om du vill åka ner och få lite speltid och ta med dig en bra erfarenhet. Det var bara att tacka ja och köra på.

FÖRSTA TRÄNINGEN PÅ SÖNDAG

Under torsdagen fördes kontakt med sportchef Fredrik Sjöström och tränarna Björn Liljander och Roger Rönnberg. Han lånas in till Frölunda för att de just nu har kort om forwards, samt att möjligheten fanns att låna in Timråspelaren. Första matchen blir på torsdag, borta mot Rögle.

Frölundas sportchef uttalade sig igår om lånet:

– En stor, skicklig och smart spelare som vi känner till sedan tidigare.

Under lördagen infinner han sig i Frölundaland. Han kommer på söndag göra första träningen med laget. Tränarnas förväntningar har han inte riktigt fått klarhet om, men han själv är klar om vad som väntar kommande veckorna.

– Det är bara att köra på och hitta tillbaka till samma bra känsla som i början av säsongen.

Har du någon tidigare relation till ledningen?

– Björn var på U18-VM som coach. Honom har jag har känt till tidigare. Sen har jag några spelare som jag har spelat i landslagen tillsammans med genom åren.

“EN HÄFTIG UPPLEVELSE”

Frölunda har han däremot en knapp relation till – endast ett fåtal möten i SHL.

Som sagt så har det hela gått väldigt fort för unge Olofsson. Från botten till toppen över en natt. Med tanke på det så blir det annorlunda, såklart, säger han:

– Det är givetvis lite annorlunda omständigheter i klubbarna, från det ena till det andra. Så det är bara att suga åt sig allt som är där, och sen förhoppningsvis komma tillbaka med en god känsla till Timrå. Förhoppningsvis flyter det på där sen.

Vad tror du detta kan göra för dig på sikt?

– Det är väl klart att man tänker en del men jag känner att det gäller att vara närvarande vecka-för-vecka, dag-för-dag, och sen göra sitt bästa så att framtiden kan bli så ljus som möjligt. Det är väl mer bara att suga in mycket från Frölunda när jag är nere där. Det är en häftig upplevelse att vara med om såklart. Så det känns bra där.

Låneperioden är bara på två veckors tid. Möjligheter till en förlängning redan nu är inget han har hört om.

– Det blir en avstämning efter två veckor för att se vad det blir helt enkelt. Det är så svårt att säga då jag har fått så lite info själv. Man har inte så jävla bra koll, helt enkelt. Så är tanken och sen är det bara att ta sin chans de här veckorna.

