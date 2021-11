En lika urstark som oväntad defensiv, ett resultat som var sämre på isen än på skrivbordet och en imponerande vändning. Plus en hel del annat smått och gott.

Dags för en liten söndagsblandning.



Strömsbro har redan skapat en del rubriker den här säsongen genom att vara ett lag som visar karaktär och vänder underlägen. En sida som laget inte visat under sina tidigare säsonger i Hockeyettan och det är uppenbart så att man är av ett helt annat virke i år.



Idag vann Strömsbro hemma mot Hanviken (2-1) med hjälp av sitt försvarsspel.



Det är ärligt talat ganska svårt att ta in, men Strömsbro spelade fysiskt och uppoffrande på ett sätt som jag aldrig sett sett dem göra tidigare. De klev dit i situationerna och de stred. Med tanke på hur tunn truppen är i den skade- och sjukdomssituation som råder är de