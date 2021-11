Alexander Holtz gjorde sin NHL-debut när hans New Jersey övertidsförlorade mot Los Angeles med 2–3. Devils huvudtränare Lindy Ruff riktade beröm mot den svenske 19-åringen efter matchen.

– Han gjorde en bra debut, säger Ruff.

Under torsdagskvällen, svensk tid, kallades Alexander Holtz upp från Utica till New Jersey Devils för att göra laget sällskap under bortaturnén i Kalifornien. Efter några träningar och en matchvärmning med laget fick den svenske 19-åringen i natt göra sin NHL-debut med Devils i bortamötet med Los Angeles Kings.

Kings vann matchen med 3–2 efter förlängning, men trots nederlaget så passade Devils huvudtränare Lindy Ruff på att rikta beröm mot sin unge svenske forward.

– Han gjorde en bra debut. Jag är inte säker på hur många minuter han spelade i slutändan, men jag gav honom en ärlig chans. Han blev mer självsäker ju längre matchen gick. Det var en tuff match på många sätt där det var kamp om varje yta på isen, säger Ruff på presskonferensen efter matchen.

“HANTERADE DET VÄL”

Holtz sköt ett skott på mål, gjorde 19 byten i matchen och loggade 15 minuter och 25 sekunders istid. Av den istiden kom drygt tre minuter i powerplay.

– För att vara första matchen mot ett lag som kämpar hårt i alla de små ytorna så hanterade han det väl. Han kan titta tillbaka på matchen och tänka att ”vi tog i alla fall en poäng”, säger Ruff.

Jesper Bratt var annars den svensk som visade framfötterna allra mest i Devils. Först lirkade han in 1–1-målet efter att ha skrinnat sig fri (framspelad av landsmannen Andreas Johnsson) med Cal Petersen i Kings-kassen, innan han i matchens slutminut fanns med i förarbetet till Pavel Zachas sena kvitteringsmål.

Alex Iafallo avgjorde emellertid matchen till Kings fördel 42 sekunder in i förlängningsspelet. Adrian Kempe stod för hemmalagets första mål i matchen och har nu producerat sex poäng (3+3) på elva matcher den här säsongen.

Los Angeles Kings – New Jersey Devils 3–2 e. sd (0–0, 1–0, 1–2, 1–0)

Los Angeles: Adrian Kempe (3), Arthur Kaliyev (3), Alex Iafallo (5).

New Jersey: Jesper Bratt (2), Pavel Zacha (5).

