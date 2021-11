Oscar Ensgund har gjort tolv mål på 277 SHL-matcher tidigare i sin karriär.

Nu sköt den defensive backen tre mål mot Timrå för att fullborda sitt första hattrick.

– Jag får väl ta ett snack med ”Skuggan” och Engman och kanske förhandla om kontraktet, skrattar Engsund i C More efter matchen.

Luleå vann med 4-0 över Timrå under torsdagskvällen.

Då var det en riktigt oväntad spelare som sköt ett hattrick för hemmalaget. Oscar Engsund, som gjorde två mål på 52 matcher i fjol, sköt tre mål i kväll för att fullborda sitt första hattrick.

– Vad ska man säga? Allt trillar in idag. Det var riktigt kul, säger Engsund i C More efter matchen.

I intervjun berättar han senare att han aldrig tidigare gjort tre mål i en och samma match, varken som pojkspelare, junior eller senior.

– Nej, det är nog första gången i karriären. Det är en häftig känsla. Det är extra coolt idag att få göra det, får se om det händer igen, säger han och fortsätter:

– Jag vet inte vad jag ska säga, jag är bara glad. Kul att puckarna går in. Det har aldrig hänt tidigare så det är riktigt roligt.

I och med sitt hattrick går nu Oscar Engsund upp i delad ledning av backarnas skytteliga med fem mål på tolv matcher.

– Får se hur länge det håller i. Jag får väl ta ett snack med ”Skuggan” och Engman (Luleås sportchefer) och kanske förhandla om kontraktet, säger backen med ett skratt.

