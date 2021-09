För sex år sedan tvingades Nicklas Bäckström operera höften och det är någonting som fortfarande innebär besvär för den svenske stjärncentern.

Han hämmades under slutet av den förra säsongen och tvingades därför också tacka nej till hockey-VM i Lettland i våras.

Höften fortsätter dock att spöka för "Bäckis" och Washington Capitals går nu ut med att 33-åringen kommer att missa inledningen av årets träningsläger då han fortfarande genomgår rehab.

#Caps center Nicklas Backstrom will miss the start of the 2021 Training Camp due to ongoing rehabilitation on his hip. Backstrom is currently listed as week-to-week.