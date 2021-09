Eichel fråntas kaptenskapet – placeras på skadelistan

Jack Eichel klarade inte läkarundersökningen och fystesterna i Buffalo Sabres, vilket innebär att han kommer behöva opereras.

Buffalo placerar Eichel på långtids-skadelistan och tar ifrån honom ansvaret som lagkapten.

– Jag känner att kaptenen är ditt lags hjärtslag och jag kände att vi måste ta itu med detta, säger general managern Kevyn Adams.



Frågan om Jack Eichel och hans vara eller icke vara i Buffalo har varit en het snackis hela sommaren.



Diskussionen började redan under förra säsongen då Eichel missade samtliga matcher från den 7 mars och framåt. Anledningen till att han lämnades vid sidan av isen var på grund av ett diskbråck.

24-åringen och Buffalo Sabers hade olika viljor när det kommer till hur diskbråcket skulle hanteras, då klubben ville vänta och se om det skulle lösa sig med vila och rehabilitering, medan Eichel ville operera.

Detta skapade en konflikt mellan organisationen och deras stjärnspelare. Eichel kritiserade Buffalos hantering av skadan öppet och uttryckte även en vilja att lämna klubben.

Tidigare i veckan återvände Eichel till Buffalo för att genomgå läkarundersökning och diverse fystester.



Läkarundersökningen genomfördes och det visade sig att Eichel kommer behöva operera skadan, enligt Sabres-reportern John Vogl.

Vogl kan även rapportera att Eichel kommer placeras på långtids-skadelistan och bli ifrån tagen rollen som kapten i laget, vilket Buffalos general manager Kevyn Adams motiverade så här:

– Jag känner att kaptenen är ditt lags hjärtslag och jag kände att vi behövde ta itu med detta, säger han.

Sabres GM Kevyn Adams: Jack Eichel failed his physical.



Jack Eichel's health is most important to the organization. We were hoping to avoid surgery, but it is needed. Eichel will not accept Sabres' desire for fusion surgery.



He is on injured reserve.