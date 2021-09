2004 draftades Travis Zajac av New Jersey Devils i förstarundan.

Därefter spelade centern över 1 000 matcher bara för Devils och han fick även vara med om att spela en Stanley Cup-final med klubben.

Zajac, som är storebror till Timrås stjärnback Nolan Zajac, trejdades dock till New York Islanders i våras för att jaga Stanley Cup-titeln.

Nu skriver dock 36-åringen ett endagskontrakt med New Jersey för att få avsluta karriären i klubben som han spenderade nästan hela sin NHL-karriär i.

– Jag draftades 2004 och spelade min första match 2006. När vi nu står här i slutet av 2021 så är jag tacksam för att kunna skriva på och avsluta min karriär som en "Devil". Född i Winnipeg – gjord för New Jersey, säger Zajac i ett uttalande på klubbens hemsida.

