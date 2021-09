Det var i slutskedet av den första perioden i nattens möte mellan Columbus Blue Jackets och Detroit Red Wings i rookieturneringen i Traverse City som olyckan var framme för Red Wings backlöfte Jared McIsaac.

Blue Jackets-forwarden James Malatesta tacklade McIsaac i ryggen, varpå Detroitbacken slog huvudet i plexiglaset och sedan föll till isen. Den 21-årige backen tappade medvetandet efter tacklingen innan han rullades ut på bår och kördes till ett lokalt sjukhus.

Kort efter smällen lämnade Red Wings ett lugnande besked, där man lät meddela att McIsaac var vaken och alert och hade känsel i armar och ben.

UPDATE: Jared McIsaac lost consciousness after a hit into the boards during the 1st period of tonight’s game against CBJ but is now awake and alert and has feeling in all his extremities. As a precautionary measure, he was transported to a local hospital for further observation.