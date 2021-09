– Jag hoppas jag kan sprida min erfarenhet kring vad som är viktigt när man är nykomling, säger han till hockeysverige.se

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

2012 var han en av de bärande spelarna när Rögle gick upp i Elitserien efter en treårig sejour i HockeyAllsvenskan. Han gjorde då 27 poäng på 34 matcher i andraligan, och nio poäng på tio matcher i Kvalserien.

2015 gjorde han 36 poäng på 50 allsvenska matcher - och återigen nio poäng på tio kvalseriematcher när Rögle återigen gick upp i högstaligan som då hade bytt namn till SHL.

2021 var det dags igen. Den här gången var Christopher Liljewall med och spelade upp Timrå i högstaligan. Och precis som 2015 har Liljewall utsetts till lagkapten efter att ha varit med och spelat upp sitt lag i högstaserien.

Det finns dock en tydlig skillnad mellan de två tidigare gångerna han spelat upp ett lag i toppligan. 2012/2013 åkte Rögle nämligen ur med buller och bång, efter att ha tagit åtta poäng på tio kvalseriematcher och slutat 14 (!) poäng bakom tvåan Leksand. När Rögle återigen var nykomlingar, 2015/2016, gick det desto bättre. Då slutade laget på en stark elfteplats och behövde inte ens kvala för att hålla sig kvar. Faktum är att den säsongen lade grunden till att Rögle nu för första gången är ett topplag i SHL. Eller ja, att Rögle för första gången faktiskt är riktigt etablerade i högstaserien till och med.

Jubel efter uppflyttningen. Bildbyrån

"KRÄVS EN HEL ORGANISATION SOM VET VAD DET INNEBÄR"

Under torsdagen besegrade Timrå Brynäs med 4-2 och tog sin första seger sedan återkomsten till finrummet. Och ska man tro Christopher Liljewall fick vi i den matchen se mycket av det som kännetecknar den här nykomlingen.

– För det första är vi en väldigt tajt grupp. Vi har fått behålla stora delar av laget från förra säsongen. Och som du ser idag (Läs: igår) har vi en "tre mot femma" i två minuter och folk kastar sig och täcker skott med huvudet före. Det är det vi vill ha som kännetecken. Vi ska kännetecknas av att vara ett hårt jobbande lag, men också ett skickligt lag som vill spela med pucken, säger Timråkaptenen efter vinsten.

Det är alltid en balansgång för en nykomling. Hur ska man agera efter en uppflyttning? Timrå har valt att i stora drag behålla samma kärntrupp som i HockeyAllsvenskan, medan andra nykomlingar valt andra vägar genom åren. Rögle laddade exempelvis på rejält när de var nykomlingar 2012/2013, då de plockade in stjärnor som Juhamatti Aaltonen, Mike Iggulden och målvaktsikonen Martin Gerber.

Vad är det som avgör om en nykomling lyckas hålla sig kvar? Är det bara kvalitén på spelartruppen som gör det?

– Njaej, det är det väl inte. Det krävs nog en hel organisation som vet vad det innebär. Tar vi Timrå som exempel var de uppe för bara några år sedan, och det känns som att man är betydligt stabilare på alla plan. Till skillnad från förra gången de var uppe har man ett äldre, mer meriterat lag. Det tror jag kan vara viktigt.

– Egentligen är inte skillnaden jämfört med andra gånger jag gått upp jättestor. Men första gången vi gick upp med Rögle värvade vi in väldigt tungt meriterade spelare utifrån. I år har vi som sagt behållit en stark stomme med en bra mix på åldern, och tagit in meriterade spela utifrån som också är i en bra ålder för att vi bra balans. Där har vi lyckats bra. Och jag hoppas vi ska växa och bli ännu bättre under säsongen.

Tror du att du kan bidra med något speciellt, just eftersom du spelat i nykomlingar tidigare?

– Ja, det hoppas jag i alla fall. Det är många utifrån, som vi förvisso inte fokuserar så mycket på, som tippar oss långt ned i tabellen - men vi har en hög tro på oss själva. Jag hoppas jag kan sprida erfarenhet kring vad som är viktigt när man är nykomlingar och precis har gått upp. Det är viktigt att vi får en bra start på serien. Inte bara att vi vinner utan att vi kan känna att "vi har här att göra".

Christopher Liljewall spelade upp Timrå. Bildbyrån

"ETT ANGENÄMNT PROBLEM"

Liljewall pekar sedan på nederlagstippade Oskarshamn som ett exempel. Laget hade förra säsongen, deras andra i högstaserien, en rekordlång förlustsvit men klarade sig ändå kvar utan att behöva kvala.

– De hade väl 16, 17 raka torsk men hade en bra start som nog var det som räddade dem i slutändan. Förhoppningsvis kan vi också få en bra start och sen bygga vidare på det självförtroende vi då skapar oss.

Till den här säsongen blev Christopher Liljewall, som han nästan alltid blir, alltså utsedd till ny lagkapten. Den rollen har han tidigare haft i både Rögle och Södertälje. Det sätter honom i ett exklusivt sällskap av spelare som varit lagkaptener i tre olika svenska klubbar.

Timrå är också en ovanligt rutinerad kapten, och har exempelvis namn som Jacob Blomqvist och Morten Madsen i truppen. Två spelare som tidigare varit lagkaptener i SHL i Brynäs respektive Karlskrona.

– Det är ett angenämt problem, ler den ärrade veteranen och fortsätter:

– Vi har många äldre spelare med bra rutin, så att jag blev lagkapten var såklart jättekul och en stolthet. Men de kunde gett uppdraget till vem som helst. Det är en så bra grupp och så tacksamma killar att jobba med. Vi har ett gemensamt mål och det jobbar alla stenhårt mot både på och utanför isen. Men det är klart att det är tacksamt att vi har så många ledare, då kan vi hjälpa varandra.

Bildbyrån

Men vad är det som gör dig till en så bra lagkapten?

– Jadu... Det är svårt för mig att svara på. Men jag hoppas jag bidrar med energi, ger hundra procent och ser alla. Jag försöker utveckla de yngre i rätt riktning och ge dem små tips. Jag försöker bara vara mig själv och det är kul att det uppskattas.

– Men framför allt är jag lojal mot mitt lag, och det märke jag har på bröstet. Sen om jag gör mål eller inte - det skiter jag i. Det jag inte skiter i är om vi vinner eller inte. Gör vi inte det blir jag förbannad. Det är alltid laget före jaget. Den inställningen vill jag smitta av mig med. Och det är en sådan grupp vi har i år. Det hoppas jag kommer visa sig på isen och i resultaten.

"DET ÄR VÄLDIGT BRA"

Det har börjat bra. En knapp förlust mot Oskarshamn i premiären följdes upp av en stark insats mot Brynäs. De har också gjort åtta mål - bara Malmö har gjort fler.

– Första matchen spelade vi bra offensivt, men inte lika bra defensivt. Vi jobbade mycket på det och fick bra svar i den här matchen. Vi gör det bättre med vår tredjekille i offensiv zon, som gör att vi kan behålla trycket. Vi gör - återigen - fyra mål på bortaplan. Det är väldigt bra, konstaterar Timrås lagkapten.

I morgon väntar mästarna Växjö på hemmaplan. Timrå arrangerar då en SHL-match för första gången sedan 2019.

Studio Oddset: "Därför vinner Luleå guld"

Matchrapporter: Nykomlingen tar första vinsten – slog Brynäs Timrå avgjorde matchserien mot Björklöven Timrå tog ny seger i serien mot Björklöven Timrå vann på nytt mot Björklöven Timrå vann och kvitterade mot Björklöven