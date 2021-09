HV71 i sorg – profilen har gått bort

– I dag går våra tankar till Jinos fru och barn, säger HV71:s klubbdirektör Johan Lindbom, till klubbens hemsida.

Efter 20 år i HV71 slutade Jan-Olof "Jino" Eriksson som fystränare i klubben 2012. Då hade han varit med och tagit klubbens fyra första SM-guld.

"Jino" var inte bara en fystränare utan också en orienterare på elitnivå.



Det var under torsdagen som han somnade in. HV71 kommer att spela med sorgeband under lördagens träningsmatch mot Troja/Ljungby i en hyllning till den avlidne fystränaren.

– Jag lärde känna Jino som spelare i klubben på 90-talet. En fantastiskt fin person som alltid såg det goda i människor och hade en värme som spred sig i laget. Jag vet att han hade ett stort hjärta för klubben och även om han lämnade oss alldeles för tidigt kommer Jino alltid ha en plats i HV-familjen, säger Johan Lindbom till HV71:s hemsida.

