Gizela Ahlgren-Bloom har varit sportchef för SDHL sedan strax innan pandemin startade.

För hockeysverige.se berättar hon om pandemiåret, SDHL:s utveckling samt ligans nya importregeln.

– Det är en hjälp och stöttning för klubbarna att ta ansvar och rekrytera annorlunda mot hur man gjort tidigare, säger SDHL-sportchefen.



VAXHOLM (Hockeysverige.se)



I början av 2020 anställde SDHL tidigare landslagsspelaren Gizela Ahlgren-Bloom som sportchef för ligan. Det blev en milt sagt tuff start på nya jobbet då pandemin slog till med full kraft. Hur har jobbet varit sedan den dagen hon satte sig i sportchefsstolen och vad vill hon och SDHL nå med utvecklingen av ligan? Hockeysverige.se stämde träff med Ahlgren-Bloom på ett café i Vaxholm norr om Stockholm.



– Jag visste inte riktigt vad jag skulle ha för förväntningar på jobbet när jag tackade ja. Helt klart ett mål att jobba inom hockeyn igen, kunna påverka och förändra är min drivkraft, säger SDHL:s sportchef samtidigt som solen glittrar mot fjärden utanför fönstret så vi blir lite bländade där inne på caféet.

Hur blev det?

– Mycket att göra (skratt). Helt klart är det ett jättejobb som ska göras. Samtidigt är det ett roligt jobb eftersom jag får vara med på den här resa. Den är faktiskt en resa som SDHL och damhockeyn gör.

– Jag har egentligen bara gjort en säsong och kom in precis i slutet av den 2019/20 då Coronan kom. Jag jobbade egentligen inte alls den säsongen utan slängdes in precis innan finalspelet. Sedan gjorde jag hela förra säsongen, vilken blev jättespeciell eftersom det var präglat av Corona. Allt handlade egentligen om Corona. Det kändes som att jag jobbade på Folkhälsomyndigheten.

– Det blev därtill mycket, mycket mera jobb än vad jag kan tänka mig att det skulle varit annars. En utmanande och väldigt jobbig säsong. Vi klarade oss igenom den och det känns nu som en mer vanlig säsong även om det finns lite spår av Corona kvar.

– Framför allt vill jag nu framåt kunna jobba med att utveckla det sportsliga som är min primära uppgift, men som det inte fanns mycket tid för på grund av corona.

PANDEMIÅRET

Hur gick era tankar och ert resonemang kring att ni tvingades att avsluta finalspelet 2020 på grund av pandemin och ingen mästare kunde utses?

– Det var väldigt ledsamt. Dels var jag glad över att ha fått den anställning jag tänkt att jag ville ha. Nu blev jag anställd av både SDHL och SHL så min tjänst är delad. Att då kastas in i ett finalspel många hade sett fram emot där det kom ett beslut från Svenska Ishockeyförbundet tillsammans med alla ligor. Samtidigt visste jag hur mycket spelarna sett fram emot finalerna.

– Egentligen var det hela hockeysverige som tog det beslutet. Det blev ändå SDHL som var avsändaren. Att då sitta på den positionen jag gjorde var hemsk.

SM-finalen mellan HV71 och Luleå spelades inte klart. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån





Vad sade HV71 och Luleå om det här beslutet?

– Just där och då var det jättemycket känslor. Det var upprört åt alla håll. Om man sedan såg det i ett större perspektiv tror jag alla förstod eftersom det inte bara var SDHL som stängde ner utan det gjorde i princip hela Sverige och övriga världen. Jag som före detta spelare kände så fruktansvärt mycket för spelarna.

En final spelades innan landet stängde ner idrotten, hur tänker du idag kring beslutet att ni ändå inte försökte spela klart eller rent av dela ut guldet till laget som vann första finalmatchen?

– Det är lätt att sitta här idag med facit i hand. Vi kunde säkerligen ha fortsatt, helt klart. Från början var det bäst av fem matcher. Vi kortade ner det till bäst av tre. Det kändes som ett bra beslut och vi skulle ha tid för att spela klart.

– Som sagt var, vi hade det inte i våra händer. En pandemi drabbade hela världen och ingen visste det vi sitter här och vet idag.



Hur låter din sammanfattning av säsongen 2020/21 sett ur ett ligaperspektiv?

– Som sagt var en jättespeciell säsong eftersom den präglades av Corona. Allt handlade om Corona tyvärr.

– Självklart, när spelarna är ute på isen, spelar och gör det dom älskar, då är det hockey man spelar. För spelarna tror jag det var en helt annan känsla än för oss som var på ligan och tog hand om alla corona-frågor.



Hur var feedbacken kring restriktionerna och arrangemang från klubbarna?

– Jag hade en bra dialog med sportcheferna från egentligen första stund och genom hela säsongen om hur allt skulle hanteras. Jag fick en bra support från Abbe (Törsleff) som är säkerhetschef. Han tog hela den delen med verksamhetsprotokoll in till klubbarna.

– Jag fick mycket stöttning och hjälp från Johan Hemlin som är sportchef på SHL. Han besitter mycket erfarenhet, är otroligt kompetent och jobbat på SHL länge. Utan honom hade det blivit ännu tuffare än vad det faktiskt blev men också att jag och min kollega, Angelica Lindeberg, kunde gå samman och hjälpas åt med allting.

NYA IMPORTREGELN

En stor snackis under flera säsonger är antalet importer i SDHL-lagen, vart står ligan i det?

– Eftersom det varit en evig och lång debatt gällande utländska spelare och inte SDHL tagit i frågan tidigare så var det en av frågorna jag fick till mig direkt då jag började. Det var helt enkelt ingen som haft tid eller tagit i frågan.

– Jag började kika på vad och hur kan vi göra för att få till en hemmafostradregel. Vi började titta på fotbollen och basketen som gjort samma resa.

– Nu sitter vi här idag och har tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet skrivit in en ny regel i tävlingsbestämmelserna som känns jättebra. I det större perspektivet handlar det om att vi vill ha internationella framgångar. Exempelvis att ha Damkronorna i A-VM. Det är många delar i varför vi tagit fram beslutet.



När börjar beslutet gälla och hur ser regeln ut?

– Det började gälla vid seriestart säsongen 2021/22 och är, som sagt var, inskrivet i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser.

– Du ska ha spelat i en svensk förening i minst tre år från det kalander år spelaren fyllde 15 till och med 21. Om det är 21-22 spelare i matchprotokollet måste det var nio hemmafostrade. Om det är 18 till 20 är det åtta. Sedan går det neråt i en trappa.

– Andelen är ganska liten till en början, men vi vill öka den allteftersom. Vi måste också se att det följs och efterlevs av alla klubbar och inte öka på det här för snabbt. Vi vill hitta en balans. Det är en hjälp och stöttning för klubbarna att ta ansvar och rekrytera annorlunda mot hur man gjort tidigare.





SDHL-klubbarna vill satsa på fler unga svenska spelare – som MoDos Julia Perjus. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån







Hur har feedbacken varit från klubbarna?

– Väldigt bra. Jag kan inte se att det varit något annat än positivt. Sedan får vi inte glömma att det är en del av SDHL:s strategi så beslutet har tagits tillsammans med klubbarna.

EKONOMIN

Hur mår SDHL ekonomiskt idag?

– Just nu bättre än någonsin, vilket är kul att säga eftersom det är ett väldigt hårt jobb som ligger bakom.

– Vi har Svenska Spel som precis har gått in med högsta ekonomiska resurserna någonsin. Svenska Spel, DHL och Scandic är huvudsponsorer. Dessutom har vi Norrlands Guld alkoholfritt som ligasponsor.



Vad innebär det konkret för klubbarna?

– Att vi för första gången någonsin kan dela ut ekonomiska resurser till klubbarna. Klart att vi vill dra in huvud-partners och en god ekonomi till ligan, men att faktiskt kunna dela ut penar till klubbarna där vi vet att dom kommer göra en stor skillnad är helt klart ett av delmålen.



Vilka förändringar får vi se i SDHL säsongen 2021/22?

– Att äntligen få ta in publik igen. Även om vi i SDHL inte har fullsatta arenor är publiken som kommer jätteviktig. Här kommer vi in på ekonomi igen, att det är jätteviktigt för klubbarna.

– Sedan vet jag som tidigare spelare hur annorlunda och kul det är att spela inför publik.

Hur jobbar SDHL för att det ska komma mer publik till matcherna?

– Det är i grunden en klubbfråga. Klart att SDHL vill vara där för att stötta och hjälpa till så det är ett jobb vi gör tillsammans.



Jobbar klubbarna enhetligt i den här frågan?

– I klubbarna ser det väldigt olika ut och är en av SDHL:s absolut största utmaningar, att vi har klubbar som ligger väldigt långt fram i vissa frågor och långt bak i andra. Vi behöver höja lägstanivån på det mesta, vilket vi jobbar med enhetligt.



Hur ser du på samarbetet med media?

– Där har vi lite att jobba på. Både från ligahåll och media. Vi vill få ut positiva saker om SDHL. Ska jag vara ärlig har det varit ganska mycket negativt. Tillexempel kring importfrågan som vi pratade om tidigare. Nu har vi tagit tag i frågan, gjort någonting åt det och börjat en resa där.

– Det har även varit jättemycket negativt kring hjärnskakningar. Att det varit hemskt mycket hjärnskakningar i SDHL och varit dåligt att vi inte haft förskärningar och så vidare. Där har vi fått in ett kollektivavtal. Det är några av sakerna vi checkat av på vägen.

– Man glömmer lätt att SDHL startade 2016 så det är en ung liga. Vi kommer inte kunna göra allt på en gång, men vi tar dom här små stegen hela tiden.

Gizela Ahlgren-Bloom. Foto: Ronnie Rönnkvist





Hur ser det ut kring just hjärnskakningar i ligan senaste säsongerna?

– Morgan Johansson ledde ”Projekt nollvision” tidigare, vilket är ett av dom viktigaste projekt vi haft. Det roliga med det är att Svenska Ishockeyförbundet, SHL, Hockeyallsvenskan, hockeyettan, SICO och alla ligor är inblandade.

– Det projektet har avslutats, men vi börjat ett nytt på en gång som heter ”Spelarnas säkerhet”. Det blir ett bredare spektrum och jag tror att det är jätteviktigt att vi fortsätter jobba tillsammans alla ligor, förbund, SICO… Inte bara koncentrerar oss på hjärnskakningsproblematiken utan ser spelarna säkerhet hur ett större perspektiv.

– Vad det gäller antalet hjärnskakningar var det 2018/19 35 stycken i SDHL. 2019/20 var det 22 stycken. Förra säsongen hade vi åtta stycken.

– Det har gjorts ett väldigt viktigt arbete och jag tror att det handlar om att vi gått ut med mycket information och tagit tag i frågan mycket mer. Också att klubbarna tagit till sig hur vi jobbar. Många av hjärnskakningarna kom på träningarna tidigare, men klubbarna har tagit till sig och jobbar annorlunda idag. Nu ska vi försöka hålla oss på den här låga nivån, vilket blir nästa mål.



Vad hoppas du av säsongen 2021/22?

– Dels att vaccinationen gjort att Corona håller sig borta hela säsongen. Såklart också att vi får se bra, roliga och tuffa matcher, men också att folk söker sig till arenorna för att se på SDHL. Det är bra och rolig hockey samtidigt som det är många intressanta spelare att se, avslutar Gizela Ahlgren-Bloom innan vi går ut på kajen för att ta några bilder samtidigt som färjan över till Rindö glider ut ur hamnen.

