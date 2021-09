18-årige talangen sätter sitt första SHL-mål

Isak Rosén är en av de största svenska talangerna födda 2003.

Nu har han även fått öppna sitt målkonto i SHL då han under lördagen sköt sitt första SHL-mål i karriären i Leksands premiärmatch mot Malmö.

Malmö hade tagit ledningen med 1-0 genom Christoffer Forsberg men då klev Rosén in i handlingarna. Han stod påpassligt framför Daniel Marmenlind i Malmökassen och kunde lägga in returen efter att Alexander Lundqvist skickat pucken på mål.

Isak Rosen cleans up at the edge of the crease to get Leksand on the board versus Malmo. #Sabres pic.twitter.com/fx9rBjeowL