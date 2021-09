Tredje raka CHL-vinsten för Leksand

Champions Hockey League har hittills varit en lyckad historia för Leksands IF.

Under torsdagskvällen spelade de nämligen sin tredje CHL-match – och tog sin tredje vinst.

Nere i Slovakien var det bortalaget från Dalarna som fick en kanonstart. Efter två minuters spel petade Fredrik Forsberg in en retur för 1-0 till Leksand mot Slava Bratislava och endast minuten senare kunde de även utöka till 2-0 efter att Emil Heineman snärtat in pucken i nät.

🚨! @leksands_if are in dreamland! What a shot by Emil Heineman and the Swedes lead 2-0 with just 3 minutes gone! #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/lYcT7qMPPQ

Hemmalaget reducerade i den andra perioden men i den tredje kunde Leksand återigen ta över. Först kunde den nye finländaren Mikael Ruohomaa sätta 3-1 och 4-1 kom bara två minuter efter Rouhomaas mål. Då var det återigen fjärdekedjan som höll sig framme och Jon Knuts skickade in Leksands fjärde mål.

🚨! Get the puck to the net and good things happen!@leksands_if score twice in less than 2 minutes as they take full control. Jon Knuts credited with the goal!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/CwPWc2I0LT