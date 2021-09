Buffalo uppges trappa upp samtalen med Dahlin

Vi är nu inne i september vilket innebär att NHL-lagen kommer att inleda sina försäsonger om ett par veckor.

Det är endast knappa sex veckor kvar till dess att säsongen 2021/22 börjar men det återstår fortfarande flera frågetecken för jumbon från den senaste säsongen, Buffalo Sabres.

Förutom dramat kring lagkaptenen och storstjärnan Jack Eichel så har klubben också ett antal spelare som är restricted free agents – bland annat Rasmus Dahlin.

Dahlin har spelat färdigt det rookiekontrakt som han skrev med Buffalo efter att han draftades först av alla 2018. Det är alltså nu som 21-åringen ska få betalt ordentligt för första gången i sin NHL-karriär.

Hela sommaren har dock passerat utan att Sabres kommit överens om ett nytt kontrakt med sin svenske guldklimp.

Enligt David Pagnotta på The Fourth Period ska dock Buffalo ha börjat trappa upp samtalen med Rasmus Dahlin i hopp om att kunna ha ett nytt avtal klart innan den nya säsongen börjar.

Following up on my quick Sabres/Eichel update on @NHLNetwork a few mins ago:



BUF is also trying to sign RFAs Dahlin, Mittlestadt & Jokiharju. Talks with all 3 picked up the last couple of weeks -- BUF & Mittlestadt's camp spoke again today. Something to keep tabs on.