Vändningen: Stjärnan kan återvända till Luleå

Tidigare i somras stod det klart att Emma Nordin skulle lämna Luleå/MSSK efter sex säsonger i Norrbotten och i stället skulle flytta österut till Kina och spel i Kunlun Red Star.

Nu rapporterar dock NSD att det dock ändå kan bli aktuellt med en återkomst till Luleå under den kommande säsongen för Nordin.

Enligt tidningen kommer Kunlun att ha ett längre uppehåll, på flera månader, efter att det senarelagda slutspelet är klart. Under den perioden skulle då den 30-årige stjärnforwarden kunna återvända och spela SDHL-hockey för Luleå.

KÖPER TID ATT HITTA ERSÄTTARE

Luleås tränare Mikael Forsberg ska ha inlett samtal med Emma Nordin och de regerande mästarna hoppas då att stjärnan ska kunna spela för klubben mellan oktober och januari innan hon ska återvända till Kina.



Det skulle underlätta arbetet med att hitta Nordins ersättare, då Luleå inte värvat in någon ny center. Ifall hon kan återvända under säsongen så har klubben ända fram till januari på sig att plocka in centern som ska vara Emma Nordins permanenta ersättare.

Emma Nordin har vunnit SM-guld fem gånger under sin karriären samt representerat Sverige vid flera OS- och VM-turneringar. Hon ligger tvåa i SDHL:s totala poängliga genom tiderna med hela 456 poäng på 365 matcher.

