Köper reklamskylt – uppmanar till Eichel-trejd

Under mer eller mindre ett år har Jack Eichel omgärdats av flyttrykten, sedan stjärnan inte varit helt nöjd med den situation som Buffalo Sabres alltjämt befinner sig i.

Klubbar som nämnts som potentiella trejdpartners till Sabres har varit Anaheim Ducks, Columbus Blue Jackets, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, Philadelphia Flyers och Vegas Golden Knights.

Den hetaste kandidaten har emellertid alltid nämnts vara New York Rangers.

Nu gör ett par Rangerssuportrar vad de kan för att få en Eichel till Rangers-trejd i hamn. Under måndagen köpte de nämligen en stor reklamskylt i närheten av Sabres hemmaarena KeyBank Center med texten: "Aren't trade requests a pain in the neck?" med hashtaggen "Free Jack".

Buffalo,



The time has come.



Starting today for the next two weeks in honor of our 300th episode:



Blueshirts Breakaway has purchased a billboard on I-190 next to the Buffalo Sabres KeyBank Arena demanding an Eichel trade.



We all want this Jack Eichel saga to end.#FreeJack pic.twitter.com/RNVQToorFK