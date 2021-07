Återförenas med sin tidigare juniortränare i Vita Hästen

Alexander Falk kommer från två raka allsvenska säsonger med Södertälje SK, där han spelade 67 grundseriematcher och noterades för elva poäng (2+9). Nu blir det ingen fortsättning i SSK. I stället har den 28-årige stockholmaren sajnats av Vita Hästen.

– Det känns lite extra kul för mig eftersom det var jag som tog in honom i Djurgårdens J18 en gång i tiden. Alexander är en defensiv back. En bra karaktär både vad gäller träning, på is och utanför is. En härlig kille att ha i grupp, säger klubbens tränare Tony Zabel i ett pressmeddelande.



Under karriären har Falk spelat SHL-hockey med Djurgården och Timrå. Han debuterade i SHL redan 2011/12 och var sedan med klubben ned i Hockeyallsvenskan innan man återvände upp igen. Totalt har det blivit 223 SHL-matcher och 133 allsvenska matcher under karriären.

