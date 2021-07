Nobbas av NHL-klubbarna - efter sexbrottet i Sverige

Logan Mailloux tvingades böta efter att ha fällts för "kränkande fotografering" under sin säsong i Sverige. Nu har flera NHL-klubbar satt upp talangen på sin "do not draft"-lista inför nästa veckas NHL-draft. Det uppger Daily FaceOff.

Logan Mailloux tillbringade den gångna säsongen i SK Lejon i HockeyEttan, för att få speltid då juniorhockeyn in Kanada låg nere. Säsongen var också viktig för den då 17-årige talangen, eftersom han under sommaren 2021 kunde draftas. Han var också het bland NHL-klubbarna och intervjuades av 26 av de 32 klubbarna.

Nu är han betydligt kallare. Åtminstone nio klubbar ska, enligt The Athletic, ha placerat Mailloux på sin "do not draft"-lista. Anledningen? Ett brott han dömdes för under sin tid i Sverige. Mailloux tvingades under säsongen betala böter efter att ha fällts för "kränkande fotografering". Detta efter att han fotat en tjej under en sexuell akt, och sen dessutom delat materialet med sina lagkamrater i SK Lejon i en gruppchat på Snapchat. Mailloux tvingades betala 14 300 kronor när han fälldes för brottet. Han fick spela vidare i SK Lejon trots att klubben kände till anklagelserna.

"ETT STORT MISSTAG AV MIG"

Det var sajten Daily FaceOff som under fredagen var först att rapportera kring NHL-klubbarna ovilja att drafta talangen. Mailloux själv uttalade sig om det hela för sajten.

– Personligen tycker jag det här är ett stort misstag av mig. Ett dumt, barnsligt misstag. Jag var självisk. Jag vill att offret och hennes familj ska veta hur uppriktigt ledsen jag är. Jag ångrar att jag gjorde det, men det finns inget jag kan göra åt saken nu. Jag hoppas de kan förlåta mig en dag, säger han.

Nu ser flera NHL-klubbar alltså ut att nobba 18-åringen, som tippades gå i andrarundan. Däremot får han komma tillbaka till London Knights, OHL-klubben han tillhör.

– Som vi förstått det har situationen lösts i Sverige och spelaren har bett om ursäkt. Klubbens stab jobbar med Logan och försäkrar sig om att han accepterar den support som erbjuds för att han bättre ska förstå sina handlingar och konsekvenserna av handlingarna för att det inte ska hända igen, säger klubben i ett uttalande.

NHL-draften genomförs natten till lördag och natten till söndag, kommande helg.