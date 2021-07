Torontos osmickrande rekord – sämst någonsin

Det har varit jobbigt att vara Toronto Maple Leafs-supporter de senaste 50+ åren.

Senast laget vann Stanley Cup var 1967 men därefter har klubben aldrig lyckats ta sig hela vägen trots att man har haft flera storspelare i laget. Det har varit flera slutspelsbesvikelser och underpresterande laget vilket förhindrat klubben från att ens nå till Stanley Cup-finalen sedan 1967.

Den tunga sviten bara växer och växer och under lördagen satte Maple Leafs ett nytt NHL-rekord i längsta sviten utan att ha vunnit en Stanley Cup. Det har nämligen gått 19 787 dagar sedan triumfen 1967 och de tar därmed över rekordet från New York Rangers som inte vann en enda Stanley Cup mellan åren 1940 och 1994. Båda klubbarna hade spelat 53 säsonger utan att lyckas vinna.

The @MapleLeafs now own the longest #StanleyCup drought in terms of days in NHL history. 😳 pic.twitter.com/b36oc3jEid