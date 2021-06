Talangerna att hålla koll på i SDHL: "Blir en nyckelspelare"

Hockeysverige.se bad den tidigare förbundskaptenen Ylva Martinsen plocka ut ett framtidsnamn i respektive lag att titta lite extra på när SDHL drar igång.



Det växter fram fler och fler talanger inom hockeyn på damsidan. Vi ska inte sticka under stol med att det har varit/är krisigt med ett landslag i B-VM och en SDHL där stora delar av både topp och bredd består av importer. Det finns även väldigt många ljuspunkter- till exempel det historiska JVM-silvret 2018.



Under föregående två säsongerna har ni kunnat följa serien Framtidens Damkronor där ni fått möta några av våra stora framtidsnamn. Några har redan tagit klivet in i Damkronorna och även etablerat sig i SDHL. Hockeysverige.se bad den tidigare förbundskaptenen Ylva Martinsen plocka ut ett framtidsnamn i respektive lag att titta lite extra på när SDHL drar igång under hösten.



AIK

Vilma Nilsson

Född: 2002

Forward

Moderklubb: IF Björklöven

JVM-spelare 2018.

83 matcher i SDHL, 2 poäng (1+1)

"Gillar henne, inte bara för att hon är norrlänning, utan för hennes karaktär i spelet och drivet att träna för att nå sitt personbästa"

Vilma Nilsson. Foto: MAXIM THORE/Bildbyrån



Brynäs

Hanna Thuvik

Född: 2002

Forward

Moderklubb: Rönnängs IK

JVM-spelare 2019 och 2020.

104 matcher i SDHL, 40 poäng (18+22)

"Beroende på vilken forwardsbesättning Brynäs sportchef Erika Grahm landar med så tror jag att Hanna kan växa i spelet med ett växande förtroende. Hon har en potential att vara stark i spelet på insidan."

Hanna Thuvik. Foto: Ronnie Rönnkvist



Djurgården

Lova Blom

Född: 2003

Forward

Moderklubb: Nyköpings HK

JVM-spelare 2018, 2019 och 2020.

62 matcher i SDHL, 28 poäng (10+18)

"Lova Blom har varit på mångas näthinna sedan TV-pucken. Nu verkar hon vara på väg att få sitt stora genombrott på seniornivå. Kan Lova blomma ut ordentligt blir hon en nyckelspelare i årets upplaga av Djurgården. Arbetar alltid hårt, målskytt."

Lova Blom. Foto: Ronnie Rönnkvist



Göteborg

Maja Beverin

Född: 2002

Back

Moderklubb: HV71

69 matcher i SDHL, 2 poäng (0+2)

JVM-spelare 2018 och 2019

"Det ska bli spännande att se hur hennes utveckling fortgår i ny miljö. Troligen får hon mer ansvar, större roll än i HV71. Bra, rörlig på skridskorna."

Maja Beverin byter Jönköping mot Göteborg. Ronnie Rönnkvist



HV71

Elin Svensson

Född: 2002

Forward

Moderklubb: Nässjö HC

JVM-spelare 2019 och 2020

39 matcher i SDHL, 7 poäng (4+3)

"Elin tog för sig i en ”förstaline” förra säsongen. Stor och kraftfull i spelet. En målskytt".





Elin Svensson Bildbyrån

Leksand

Ida Karlsson

Född: 2004

Back

Moderklubb: Skogsbo SK

JVM-spelare 2020.

46 matcher i SDHL, 8 poäng (3+5)

"Med erfarenhet av SDHL nu så tror jag hon kommer visa på stark utveckling denna säsong. För sin ålder har hon ett mycket bra skott. Kan hon slipa till timingen kan vi nog få se henne smälla dit en del mål från blå kommande säsong."

Ida Karlsson. Foto: Ronnie Rönnkvist



Linköping

Jessica Adolfsson

Född: 1998

Back

Moderklubb: Linköping HC

VM-spelare 2017 och 2019. JVM-spelare 2014, 2015 och 2016. Svensk mästare 2014 och 2015.

165 matcher i SDHL, 43 poäng (14+29)

"Hemkommen från college (Penn State University). Kul att få se vad hon kan prestera i SDHL igen. Bra skridskoåkare, bra skott. Har potential att ta rollen som en ledande back i sitt lag."



Jessica Adolfsson Ronnie Rönnkvist



Luleå

Astrid Lindeberg

Född: 2005

Back

Moderklubb: IFK Täby

63 matcher i SDHL, 7 poäng (2+5)

"Hamnar nu i en miljö av världsklass uppe i Luleå. Blir mycket intressant vart det bär denna talangfulla back".





Astrid Lindeberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

Modo

Amanda Ahlm

Född: 2002

Forward

Moderklubb: Skara IK

JVM-spelare 2020

55 matcher i SDHL, 23 poäng (11+12)

"Amanda är en superintressant lirare som alltid ger allt för sitt lag. En riktig ”gubben i lådan”-målskytt. Vass i området nära mål."

Amanda Ahlm Bildbyrån



SDE Hockey

Ella Planting-Bergloo

Född: 2005

Forward

Moderklubb: IFK Österåker

"Såg henne på nära håll under Stockholms TV-pucks uttagning. Hon imponerade stort med sin mognad och spelförståelse. Kul att hon nu får chansen i SDHL."