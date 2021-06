Svenskarna kan prisas – som bäst i Europa

Alliance of European Hockey Clubs håller i ECH European Hockey Awards där fyra priser delas ut i olika kategorier.



I ett pressmeddelande presenteras nu de nominerade i de fyra kategorierna och då är det en svensk eller SHL-bekanting som är nominerad till varje pris.

I 'Young Player of the Year' är Jonatan Berggren, senaste säsongen i Skellefteå, nominerad tillsammans med Röglesuccén Moritz Seider. De övriga nominerade till priset är finländaren Anton Lundell, schweizaren Janis Jérôme Moser samt tysken Lukas Reichel.

Priset 'Coach of the Year' har dominerats av svenskar de senaste åren och även i år är en blågul coach nominerad då Växjös guldtränare Sam Hallam har chans att vinna. Även den förre SHL-tränaren Dan Tangnes nomineras efter att ha lett EV Zug till mästartiteln i Schweiz. Övriga finalister är Bob Hartley i Avangard Omsk, Vaclav Varada i Trinec och Pekka Virta i Lukko.

I kategorien 'Club of the Year' är SM-guldvinnarna Växjö Lakers nominerade och ställs mot de finska mästarna Lukko, schweiziska mästarna Zug, KHL-mästarna Avangard Omsk samt de ukrainska mästarna Donbass Donetsk.

And to recap our other award nominees from the past few days, the @Hanwag1921 Club of the Year nominees are:



Avangard Omsk @hcavangardomsk

EV Zug @official_EVZ

HC Donbass @hcdonbass

Lukko Rauma @TeamRaumanLukko

Växjö Lakers @VLHlive #EHCawards pic.twitter.com/sEkyLVXv7H — EuropeanHockeyClubs (@EHCAlliance) June 21, 2021

Slutligen har fem spelare plockats fram för 'Career Excellence Award', som är ett slags veteranpris. Där är Skellefteåikonen Joakim Lindström nominerad – men han har minst sagt tuff konkurrens. Båda storprofilerna Pavel Datsiuk och Jaromír Jágr är nämligen också finalister till priset tillsammans med österrikaren Thomas Koch samt tjecken Viktor Hübl.

Det är oklart när vinnarna kommer att utses då den planerade prisceremonin i Prag ställdes in – men det är möjligt att vinnarna tillkännages i oktober då Alliance of European Hockey Clubs ska arrangera E.H.C. Hockey Business Forum i Schweiz.

