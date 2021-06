Hedman nominerad till Norris – för femte året i rad

Han har nominerats till Norris Trophy 2017, 2018, 2019 och 2020 samt vunnit priset en gång, 2018.

Nu är Victor Hedman återigen en av finalisterna till priset som delas ut till NHL:s bästa back. Det är femte året i rad som han nomineras och han har möjligheten att vinna för andra gången i sin karriär.

Hedman, som vann Stanley Cup och Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP i fjol, följde upp den succén genom att stå för hela 45 poäng på 54 matcher den här säsongen för sitt Tampa. Han kom därmed trea i backarnas poängliga. Under slutspelet hittills har han stått för elva assist på lika många matcher.

Victor Hedman har dock två konkurrenter till priset som NHL:s bästa back, de övriga två finalisterna är Adam Fox från New York Rangers samt Colorado Avalanches succéback Cale Makar.

