Nyttige spelaren lämnar Rögle: ”Var väldigt värdefull”

Joey LaLeggia ryktas vara på väg till Timrå IK.

Nu bekräftar Rögle BK att den 28-årige kanadensaren lämnar klubben.

– Vi hoppas att vi får chans att jobba med honom i framtiden, säger sportchefen Chris Abbott.



Det blir ingen fortsättning i Ängelholm för Joey LaLeggia.

Under onsdagen bekräftade nämligen Rögle att kanadensaren inte kommer att spela i klubben nästa säsong.

– Joey gjorde ett väldigt bra jobb förra säsongen efter att han kommit in sent till oss. Han var väldigt värdefull och gjorde det bra som både back och forward. Vi önskar honom all framgång när han nu går vidare, och vi hoppas att vi får chans att jobba med honom i framtiden, säger Chris Abbott till klubbens hemsida.



LaLeggia kom till Rögle i januari och blev en nyttig spelare för topplaget då han kunde användas både som forward och back. Han användes sedan flitigt av Rögle under slutspelet då klubben tog sig hela vägen till SM-finalen, där de dock förlorade mot Växjö.

I måndags kom Expressen med uppgifter om att Joey LaLeggia är på väg att skriva på för SHL-nykomlingen Timrå IK men än har 28-åringen inte presenterats av klubben.

TV: Summering: Rögle BK:s 2020/21

Matchrapporter: Rögle ny serieledare efter 5–2 mot Färjestad Femte raka segern - och fjärde raka förlusten Örebro Hockey vann toppmötet mot Rögle med 6–5 Broc Little och Markus Ljungh matchvinnare hemma mot Rögle Rögle fortsätter att vinna hemma – har nu sju raka hemmasegrar Rögle ny serieledare efter seger mot Luleå Rögle svårslaget på hemmaplan – nu åtta raka segrar hemma Fredrik Händemark derbyhjälte - i avskedsmatchen Rögle segrare borta mot Leksand – Dennis Everberg matchvinnare Första SHL-poängen för jättelöftet - Frölunda upp i serieledning Rögle vann - 15:e raka förlusten för Oskarshamn Rögle upp i topp efter seger mot Örebro Hockey Färjestad avgjorde i förlängningen mot Rögle Kvitterade sent - sen avgjorde Växjö i förlängingen Rögle slog HV 71 på bortaplan Straffar avgjorde för Djurgården i bortasegern mot Rögle Simon Ryfors gjorde två mål när Rögle vann mot Djurgården Seger för Rögle efter avgörande i förlängningen mot Luleå Straffar avgjorde för Rögle i bortasegern mot Brynäs Formstarkt Skellefteå tog ännu en seger Alsenfelts storspel bäddade för derbysegern HV 71 vann efter avgörande i förlängningen mot Rögle Stark seger för Rögle i toppmatchen mot Luleå Rögle besegrade Brynäs – är ny serieledare Stabil seger för Rögle – höll nollan mot Djurgården Rögle har fyra raka segrar – vann mot Frölunda med 4-0 Färjestad höll nollan och vann – efter galna inledningen Örebro besegrade Rögle – Rodrigo Abols matchvinnare Seger för Rögle i toppmötet med Skellefteå Rögle slog Oskarshamn efter Adam Tambellinis dubbel Fjärde raka för LHC – knäckte serieledarna Tangerar klubbrekordet – efter derbysegern Formstarkt Leksand tog ännu en seger Rögle rycker i toppen – besegrade Växjö i seriefinalen Rögle vann första matchen mot Frölunda Stjärnorna glänste – Rögle tog kommandot mot Frölunda Rögle kopplade greppet efter ny seger Rögle säkrade segern mot Frölunda Rögle vann mot Skellefteå i första matchen Ny seger mot Skellefteå ger Rögle chans att avgöra Skellefteå vann med kniven mot strupen mot Rögle Skellefteå vann efter drama – kvitterade matchserien mot Rögle Rögle vann rysaren mot Skellefteå Bra start för Växjö efter seger mot Rögle i första matchen Växjö vann på nytt mot Rögle Rögle vann – reducerar matchserien mot Växjö Växjö vann på nytt mot Rögle Växjö svenska mästare i ishockey efter seger mot Rögle Timrå fortsätter att vinna – har nu sex raka segrar Segerraden förlängd för Timrå – besegrade Mora Tog nionde raka - efter målexplosionen Timrå besegrade Väsby och toppar nu tabellen Timrå upp i topp efter trepoängare mot Väsby Ny poängshow av Dahlén Timrå slog Mora efter Jonathan Dahléns dubbel Räddade 40 skott - när Modo besegrade Timrå Seger för Timrå på hemmaplan mot Modo Timrå slog VIK Hockey på hemmaplan Väntad seger för Timrå som förlänger vinstsviten Formstarkt Timrå höll undan Målfest för Timrå borta mot Kristianstad Sjunde raka vinsten för Timrå Formstarka Timrå tog ännu en seger Timrå ångar på – tar nionde raka segern Väntad seger för Timrå som förlänger vinstsviten Formstarkt Timrå tog ännu en seger Seger för Björklöven i toppmötet med Timrå Knäckte serieledaren - för andra gången på ett dygn Timrå fortsätter skörda segrar hemma – vann med 4-1 mot Vita Hästen Timrå fortsätter att vinna hemma – har nu åtta raka hemmasegrar AIK vann efter avgörande i förlängningen mot Timrå Stark defensiv när Timrå vann mot Vita Hästen JVM-backens läckra straff – sänkte Timrå Timrå utklassade AIK på bortaplan Timrå säkrade seriesegern efter 4-0 mot Modo Mäktig vändning av Timrå – 0-4 till 5-4 Västervik vann efter avgörande i tredje perioden mot Timrå Förlustsviten bruten för Tingsryd – vann mot seriesegrarna Jacob Blomqvist matchvinnare när Timrå besegrade Västerås Modo vände mot Timrå – efter sent avgörande Timrå vann efter avgörande i förlängningen mot Västervik Timrå slog AIK efter Oliver Johanssons dubbel Timrå krossar AIK i första kvartsfinalen Claes Endre storspelade – när AIK utjämnade mot Timrå Timrå skaffar sig matchboll – nollade AIK Backen skjuter Timrå till semifinal – med ett hattrick Timrå fick en drömstart – vann mot Västervik Fördel Timrå efter ny seger mot Västervik Västervik vann – reducerar matchserien mot Timrå Västervik vann – reducerar matchserien mot Timrå Blev hattrickhjälte - avgjorde i sudden Västervik vann – reducerar matchserien mot Timrå Timrå säkrade segern mot Västervik Skön seger för Björklöven mot Timrå i första matchen Timrå vann och kvitterade mot Björklöven Timrå vann på nytt mot Björklöven Timrå tog ny seger i serien mot Björklöven Timrå avgjorde matchserien mot Björklöven