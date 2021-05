Från Hockeyallsvenskan till Wales

Brendan Mikkelson kom till Modo inför föregående säsong som en erfaren prestigevärvning och blev på en gång utsedd till lagkapten. Säsongen blev dock blytung för laget från Ö-vik, och under vintern blev Mikkelson av med sitt "C" på bröstet under tider av förändring.

Nu lämnar han alltså Modo för att fortsätta karriären i Cardiff Devils och den brittiska ligan EIHL. Den meriterade försvararen har tidigare erfarenhet av spel i inte bara Nordamerika och Sverige, utan även de tyska och österrikiska hockeyligorna. De brittiska öarna blir dock någonting nytt för kanadensaren från Regina.

