"Jag tror att det är någonting som inte stämmer i Brynäs"

Backen hoppas att Brynäs struliga år blir en väckarklocka för hela föreningen.

Brynäs IF tvingades kvala för att rädda sig SHL-status. Backen Josef Ingman, som tillbringat de två senaste säsongerna i Gävle, hoppas att klubben ser det som sin väckarklocka. För något stämmer inte i föreningen just nu, menar han.

– Det skulle behövas en förändring, en ganska stor förändring, säger Ingman till hockeysverige.se.

HAMMARBY SJÖSTAD/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



När hockeysverige.se träffade Josef Ingman senast för en längre intervju satt vi i kulvertarna i ABB Arena, alltså klassiska Rocklundahallen. Då talade allt för att han skulle fortsätta sin resa i Västerås. Förutsättningarna förändrades bara någon månad senare och i stället för spel i Hockeyallsvenskan bytte han Västerås svarta tröja mot Brynäs svarta tröja. Det kom att bli en resa som kantats av både ”ups and downs”.

– Jag tränade hårt i Västerås i två månader. Sedan åkte jag en fredag på semester. På lördagen fick jag ett samtal av Ove Molin, berättar den nyblivna djurgårdsbacken i sin nya bostad inte långt ifrån Hammarby sjöstad samtidigt som regnet utanför fönstret tilltar.

Ingman:

– Först frågade han bara hur det var och jag svarade bara ”jo, det är bra”. Sedan sa Ove att dom förmodligen skulle ta över mig om det med (Victor) Söderström skulle bli klart.



Trots att tanken var att han skulle spela för Västerås som satsade på att vara ett topplag i Hockeyallsvenskan lyckönskade klubben honom till flytten.

– Jag ringde Västerås ganska direkt efter det samtalet och berättade hur det såg ut ”jag kommer nog ta den här möjligheten om jag får den”. Dom förstod att jag ville vidare i karriären.

– Jag gillar ”Zäta” (Patrik Zetterberg), (Thomas) Paananen och dom övriga kring laget hur bra som helst. Det var inga problem. Klart att jag också känner en tacksamhet till Västerås. Dom kunde målat upp att jag var otacksam och bara drog därifrån. I stället visade dom på att det är hockey och den fungerar tyvärr så att får man ett erbjudande som man önskat sedan man var liten så är det klart att man inte vill tacka nej. Där var dom ”guld” och jag är bara tacksam.

"TRIVDES VERKLIGEN I GÄVLE"

Josef Ingman gick alltså i stället från Karlskrona, som spelade i Hockeyallsvenskan, till Brynäs.

– Klart att det var skillnad, men Karlskrona hade varit i SHL säsongen innan. Det var en ganska professionell klubb eftersom dom hade varit där innan, vilket gjorde att hoppet inte blev så stort runt omkring.

– Hockeymässigt var det självklart ett stort steg. Sedan valde jag att på något sätt inte tänka på det. Jag älskar att vara i positionen som underdog så det var perfekt för mig.



Hur upplevde du att flytta in i Gävle som stad?

– Nu är egentligen Gävle en storstad, men jag tycker inte att det känns som en sådan…



En liten storstad?

– Precis, så skulle jag också säga att den är. Jag trivdes jättebra eftersom jag gillar naturen, vara ute på promenad och alla dom bitarna. Jag var över huvud taget inte så mycket inne i stan utan jag var mest ute och gick. Sedan hade jag hockey hela tiden.

– Jag bodde dessutom i en bra lägenhet med nära till hallen så jag trivdes verkligen i Gävle.

Hade vi kommit samman bättre som grupp hade inte utgången blivit som den blev första säsongen



Josef Ingman om bristen på lagkänsla i Brynäs.



Första säsongen i Brynäs inleddes med Magnus Sundqvist i båset. När han fick lov att lämna tog en av hans närmsta vänner, Ove Molin, över.

– För mig var första säsongen egentligen jättebra. Jag fick blomma ut lite grann. Det var vissa delar jag behövde bli bättre på, men för min personliga del kändes det jättebra.

– Jag fick värsta förtroendet från både Sundqvist och Ove. Jag kunde inte bett om en bättre första säsong och jag fick spela nästan hur mycket som helst.



Blev det struligt vid sidan av med tanke på tränarbytet?

– Ja, lite grann. Självklart är det något som inte stämmer då det är en tränare som får lämna. Det ansvaret ligger inte bara på honom utan det låg även på oss grabbar. Jag tror att vi hade behövt komma samman som grupp lite bättre.

– Jag är en ganska utåtriktad person, men då var jag ganska i mig själv, fokuserad på mitt första år och jag kämpade mycket med det.

– Hade vi kommit samman bättre som grupp hade inte utgången blivit som den blev första säsongen.

TRODDE PÅ SM-GULD – FICK KVALA

Säsongen 2020/21 skulle bli säsongen då Brynäs ånyo började sniffa på finalplatserna. In värvades Peter Andersson som lite av en frälsare. Dessutom anslöt bland andra Patrik Berglund och Simon Bertilsson.



– Ska jag vara ärlig var mina tankar ”Grymt, det här ska bli hur bra som helst”. Jag gillar tränare som är raka och ärliga. Dessutom hade vi ett så bra lag att min första tanke på försäsongen var att vi skulle ta SM-guldet, men det blev pannkaka av alltihop, säger Josef Ingman och skakar lite lätt på huvudet innan han fortsätter:

– Sammanhållningen… Jag tror att det är någonting som inte stämmer i Brynäs som förening. Det kommer från toppen och går neråt. Vad som inte stämmer är jättesvårt att sätta fingret på, men det skulle behövas en förändring. En ganska stor förändring. Den förändringen måste bara ske. Vem som sedan tar det beslutet är upp till Brynäs.

– Det är strul i föreningen och när Peter kom in, om jag personligen får säga det, tycker inte jag att det var rätt person. Kanske att det hade kunnat vara rätt person, men det blev i alla fall inte på rätt sätt.

– När han kom in blev det uppenbarligen inte bra för min del, men det är inte därför jag säger dom här sakerna.

Det blev en stökig säsong, hur upplevde du den?

– Jag skulle sammanfatta den här säsongen som att det här kanske var vad som behövdes.



Kan du utveckla hur du menar?

– Visst har jag haft en jättetung säsong, men jag pratar om vad som skulle vara bra för Brynäs. Jag tror att det som hände var ganska välbehövligt. Nu hamnade förening på gränsen till att åka ur SHL. Då kanske man börjar förstå allvaret i att den chansen finns.

– Det var positivt att vi höll oss kvar och hela den biten, vilket jag unnar Brynäs till 110 procent, men jag tror också att det kan finnas något positivt i att verkligheten kom i fatt lite grann.



Är din känsla att klubben kanske trott att dom, med tanke på raden av SM-guld, varit bättre än vad dom faktiskt är?

– Lite grann. Ödmjukheten måste alltid finnas i stoltheten. Det spelar ingen roll om jag skulle göra ett hattrick, vilket jag såklart inte gjort, men är jag inte ödmjuk efter så är det ingenting värt. För jag kommer inte göra om det då.

– Det är lite av vad som behövdes komma in i klubben, vilket jag också tror att det nu gjort på ett helt annat sätt. Brynäs har insett att det inte går att tänka ”vi har alltid varit bra och ska alltid vara bra”. Man måste vara ödmjuk inför uppgiften och utvecklas med den.

Trots att jag inte fått spela har jag krigat, inte vikit ner mig för fem öre och alltid gjort allt jag kunnat för laget. Jag har påverkat det jag har kunnat påverka.

Josef Ingman om sin egen säsong.



Josef Ingman spelade 33 matcher under Peter Anderssons ledning. Ofta var han placerad på läktaren eller längst ut på bänken. Trots det är han nöjd över sin säsong.



– Ska jag vara helt ärlig är jag sjukt stolt över min säsong. Hundra procent! Av matcherna jag spelade fick jag minuter i runt hälften av matcherna. Trots att jag inte fått spela har jag krigat, inte vikit ner mig för fem öre och alltid gjort allt jag kunnat för laget. Jag har påverkat det jag har kunnat påverka.

– Utifrån det kan jag inte säga att jag inte är stolt över vad jag lyckats åstadkomma.

"DOM SÅG MÄNNISKAN BAKOM SIFFRORNA PÅ RYGGEN"

Efter att det varit en spretig grupp av spelare där inte tränare och spelat synkat så man gemenast nått ett positivt resultat väntade kval om lagets existens i SHL kommande säsong. För motståndet stod HV71. Då valde Brynäs att rekrytera en ny tränarduo i form av Josef Boumedienne och Nils Ekman. Ett drag som skulle visa sig bli succé.



– Man kan säga att det blev en ny grupp men med samma människor, säger Josef Ingman samtidigt som han spricker upp i stort leende.

– Nisse och Josef kom in och vände på steken, eller vad man ska säga. Dom kom in med energi och glädje, vilket var precis vad vi behövde. Den glädjen gjorde så att vi skulle kunna slappna av tillräckligt för att utföra uppgiften som krävdes.

– All heder till dom. Jag gillar båda starkt som människor och även, fast dom inte hade någon rutin över huvud taget, som tränare. Dom kom in och gjorde det på helt rätt sätt eftersom dom såg människan bakom siffrorna på ryggen.



Var det viktigare än just det speltekniska?

– Ja. Hockey är minst 50 procent mentalt. Hur du mår och vilket självförtroende du har speglar hur du spelar på isen. Hockeyn är egentligen A-B-C, men den innehåller också sjukt mycket känsla.

– Om dina känslor är bra så blir dit hockey också mycket bättre. Så funkar det. Det var också vad vi behövde, energi, glädje och tycka hockeyn var rolig igen.



Var det också nyckeln till att ni klarade er kvar?

– Ja, till hundra procent.







Hur gick tankarna då du såg ögonen på killarna i HV71?

– Jag tror många såg att vi inte firade så mycket. Det var för att man var lika tagen av ”Nu har vi lyckats med det här” som ”Oj, nu är HV71 ute ur SHL”.

– Nu menar jag inget illa mot exempelvis Oskarshamn, men hade det varit dom hade det inte varit en lika stor grej. Nu menar jag inte att Oskarshamn inte ska spela i SHL, men HV71 och Brynäs… Tänker man på SHL så är det två lag som känns naturliga där.

– Jag upplevde då att vi alla inte kunde göra något annat än att nästan gråta med dom killarna. ”Det är ett helvete”. Jag ville egentligen bara krama om deras killar i det läget. Jag har aldrig varit med om likande. Det går nästan inte att beskriva känslorna som man kände där och då.

Jocke ringde mig. Hans första fråga till mig var ”Hur mår du Josef?” Redan där och då blev min uppfattning ”wow, han undrar hur jag mår”.



Josef Ingman om det första starka intrycket av Djurgården.



Nu blev det ingen fortsättning för Josef Ingman i Brynäs. I stället valde han att skriva på för Djurgården.

– Nu blev det en jättespeciell situation i och med att tränarna gick, (Michael) Sundlöv lämnade och så vidare. Innan det var det ganska självklart, vilket jag tror alla förstår, att jag inte var erbjuden något nytt kontrakt med Brynäs.

– I efterhand har jag ingen aning om hur dom tänkte, men därför blev det att jag skrev på för Djurgården.

"EN NYSTART FÖR MIG"

Det var Djurgårdens sportchef, Joakim Eriksson, som ringde Josef Ingman och frågade om han ville spela för Djurgården kommande säsong.



– Jocke ringde mig. Hans första fråga till mig var ”Hur mår du Josef?” Redan där och då blev min uppfattning ”wow, han undrar hur jag mår”. Han frågade inte någon hockey över huvud taget. Det visade på att han ser mig som person och det är otroligt viktigt för mig.

– Redan då kände jag att det här kändes bra. Sedan tog vi det därifrån. Jag blev bara glad och tycker att det här ska bli svinkul.



Vilka förväntningar har du på säsongen?

– Jag har en tuff sommar framöver. Det går inte att gömma att Djurgården brukar träna hårt. Jag ska till Bosön imorgon (läs: idag), skrattar 26-åringen från Örnsköldsvik och fortsätter:

– Det här blir som en nystart för mig och jag är väldigt förväntansfull. Jag har så mycket jag kan ta med mig från förra säsongen eftersom jag har tränat på alla mina dåliga grejer under en hel säsong. Nu har jag tänkt att jag ska utvecklas och bli så mycket bättre.

– Sedan gillar jag skarpt Djurgårdens tankesätt inför nästa säsong, deras mål och proffsighet.

Vad vet du om Barry Smith som coach och person?

– Barry Smith är en tränare som jag vill ha som tränare. Han ser människan och vill utveckla spelaren. Han gör det för att han älskar sporten. Det gillar jag väldigt mycket, säger Josef Ingman samtidigt som vi tittar bort mot Henriksdalsberget och trafiken till och från Nacka.



Du är en naturmänniska, Josef, hur ska du klara av att bo här i Stockholm?

– En av dom första sakerna jag sa till Jocke var att det enda jag bävar lite över när jag skulle komma till Djurgården var hur jag skulle klara av en storstad.

– När jag nu sitter här i Hammarby Sjöstad är jag faktiskt jätteglatt överraskad. Det känns inte som jag är i Stockholm och det är jättefint runt omkring där jag bor. Det känns mycket, mycket bättre än vad jag trodde att det skulle göra att bo i Stockholm.



Och dialekten, kommer du se till att byta den?

– Det kommer inte hända, avslutar Josef Ingman med ett skratt.



FOTON:

Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån/Simon Hastegård

