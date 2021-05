Framgångsreceptet: Ett steg tillbaka – två steg framåt

När Jacob Johansson tog beslutet att kliva ner från SHL till hockeyallsvenska Timrå var det att få fart på utvecklingen med hjälp kontinuerlig speltid mellan stolparna.

Ett steg tillbaka, två steg framåt, var melodin.

Nu är värmlänningen en nyckel i det Timrålag som är två segrar från ett SHL-avancemang.

– Att jag får vara med och spela såna här matcher när så mycket står på spel är en grym känsla, säger Johansson till hockeysverige.se.

UMEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Jacob Johansson väntade tålmodigt på sin chans i Linköping, men fick under sina sex år i ”Cluben” finna sig att bli utlånad till Mora under två säsonger, medan han under de andra säsongerna stod i skuggan av både Marcus Högberg och Jonas Gustavsson.

Inför årets säsong tog han beslutet att kliva ned ett hack i seriesystemet för att ta ett omtag.

För att ta ett steg tillbaka och sedan ta två steg framåt.

– Huvudorsaken till att jag valde att gå till Timrå var för att få spela mer hockey och det har jag ju fått göra, säger Jacob Johansson till hockeysverige.se.

– Jag har lyckats hålla en hyfsad nivå kontinuerligt under hela säsongen. Det var målet och det är svårt att utvecklas utan att spela matcher, känner jag ändå. Träning är en sak, men du behöver matcher för att fortsätta ta kliv. Man vill hela tiden bli bättre och då är det den här matchningen som behövs för min del.

I Timrå har den 27-årige värmlänningen frodats mellan det hockeyallsvenska topplagets stolpar.

I grundserien räddade Johansson 92,1 procent av skotten han ställdes inför, en siffra som bara Västervik-succén Daniel Marmenlind (92,4 procent) kunde bräcka av de målvakter som spelade åtminstone 15 matcher. Snittet på 1,83 insläppta mål per match var bäst av samtliga förstamålvakter i ligan samtidigt som hans sju nollor var näst bäst i ligan, bara slagen av nysajnade Oskarshamnsmålvakten Tim Juel.

Jacob Johansson. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

NY UTMANING I ALLSVENSKAN

Under säsongen har Johansson ställts inför andra utmaningar än vad han tidigare vant sig vid under sina SHL-år med Linköping.



– Under mina år i SHL har jag oftast stå på andra änden av isen i de matcher där lag varit tillbakatryckta, men en skillnad mellan SHL och Hockeyallsvenskan är att SHL är en lite jämnare liga, trots allt. Skillnaden mellan toppen och botten är inte lika stor som här i allsvenskan. Vissa matcher i år har motståndarna haft tio skott och vi typ 70 skott, skrockar Johansson och fortsätter:

– Nej, inte riktigt kanske, men du förstår vad jag menar. Det händer inte på samma sätt i SHL, där det är lite jämnare. Samtidigt är det olika utmaningar. Alla spelare, oavsett om de spelar i SHL eller allsvenskan, kan göra mål och är skickliga. För mig gäller det bara att vara skärpt varje match. Slappnar jag av så går det åt skogen.

Framför sig har Johansson Hockeyallsvenskans ett av ligans, om inte det bästa, försvarsspel. Det skvallrar inte minst lagets grundseriefacit om, där man bara släppte in 101 mål på 52 matcher.

– Det är ruggigt bra. I dag (läs: i går) blockar vi nästan mer skott än vad ”Löven” lyckades få på mål, kändes det som. Vi offrar oss för varandra och täcker skott när det verkligen behövs. Sen är det även något man måste göra i den här typen av matcher för att få med sig vinsterna.

– Så har det sett ut under hela säsongen. Jag har lyxen att ha ett grymt försvarsspel framför mig.

"SPECIELLA MATCHER"

I slutspelet har Johansson fortsatt hålla uppe sin höga nivå mellan stolparna och spelat samtliga 13 slutspelsmatcher för medelpadingarna. Än så länge har han hållit tre nollor och vunnit nio matcher, vilket gör att laget nu endast är två segrar från ett SHL-avancemang.



– Jag lägger väl ingen större vikt vid just det där. Jag försöker bara göra det jag ska för att hjälpa laget att vinna. Det har varit lite speciella matcher och för min del har det inneburit många matcher där vi haft ett stort spelövertag där jag inte haft så mycket att göra i de flesta av matcherna.

– Men det gäller bara att hålla fokus och hålla skallen kvar i matchen. Dagens (läs: gårdagens) match var ett bra exempel på det. Vad hade de, tio skott på mål efter två perioder? Det är ju vad man i vanliga fall har efter en period eller efter en halv period, om det är mycket att göra.

– Så för mig har det egentligen handlat mest om att vara skärpt mentalt i det här slutspelet, snarare än fysiskt.

Ja, gårdagens möte med finalmöte med Björklöven var på många sätt och vis speciellt för 27-åringen.

Dels fick han inte nödvändigtvis speciellt mycket att göra under matchen, dels var det han – och de andras – första match på tre veckor sedan finalspelet hastigt tvingats till en paus på grund av omfattande coronautbrott i båda spelartrupperna.

Hur roligt var det bara att få spela match igen?

– Det var jävligt kul. Träning i all ära, men det blir aldrig samma sak när det är match. Man kan försöka simulera matchliknande situationer på träningarna, men det går inte att få det likadant. I vissa situationer kände jag mig kanske inte riktigt som jag brukar göra, så absolut fanns det en viss ringrostighet där. Men nu har vi fått en match i benen, så nu är vi inne i det.

Jacob Johansson är glad att få spela hockey igen. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

"VAD FAN ÄR DET SOM SKA HÄNDA?"

Johansson medger, precis som Jonathan Dahlén gjorde i går, att finalhettan försvunnit en aning under det tre veckor långa uppehållet.



– Det blir ju lite speciellt, minst sagt. Det blev ju mer eller mindre sommarträning mitt i finalspelet. Då tänkte man bara: ”Vad fan är det som ska hända?”. Så det har, som du förstår, varit en väldigt speciell situation. Men det är bara att göra det bästa av det. Vi visste hela tiden att det skulle spelas klart, så man har bara försökt förbereda sig så bra som möjligt.

– Sen har det varit viktigt för mig att bara hålla mig lugn. Det löns inte att lägga en massa energi på saker som inte går att göra någonting åt, saker som är bortom min kontroll. Så för min del har det handlat om att koppla bort finalen lite och sen ladda kroppen så mycket det har gått inför de här matcherna som är kvar.

Finalserien mot Björklöven har bjudit på tre målrika matcher där totalt 25 mål producerats. Johansson medger att det inte riktigt var den här typen av hockey han såg framför sig innan finalspelet drog igång.

– Ja, det har, som sagt, varit lite speciella matcher. Det har svängt väldigt mycket fram och tillbaka. Ofta brukar det vara rätt tajta matcher under det här skedet av säsongen, men här har det varit väldigt mycket mål. Men som målvakt är det ju svårt att bestämma hur hockeyn ska se ut. Men så länge vi vinner är jag nöjd.

I och med gårdagens 6–3-seger har Timrå återtagit kommandot i finalspelet och är nu endast två segrar från en plats i SHL nästa säsong. Pressen på de överlägsna seriesegrarna är stor.

Och trots den utsatta position som Johansson har i form av sista utpost så tyngs han inte av pressen.

Han njuter bara.

– Att jag får vara med och spela såna här matcher när så mycket står på spel är en grym känsla. Det är inte alla som får den här chansen. Det är de här matcherna man spelar för, säger Johansson.

Matchrapporter: Timrå vann på nytt mot Björklöven Timrå vann och kvitterade mot Björklöven Skön seger för Björklöven mot Timrå i första matchen