Jättetalangen gör NHL-debut i natt

Cole Caufield har fått vänta på NHL-debuten efter att ha lyfts upp till Montreal Canadiens taxi squad för ett par veckor sedan.

Då sade dock coachen Dominique Ducharme att Caufield inte skulle kunna få chansen om inte någon blev skadad då det inte fanns plats för honom.

Nu har dock både Paul Byron och Tomas Tatar hamnat på skadelistan för "Habs" och det öppnar dörren för den 20-årige talangen.

Till nattens match mot Calgary Flames ser därför Caufield ut att få chansen att göra NHL-debut för Canadiens.

Been told that @CanadiensMTL winger @colecaufield will make his @NHL debut tonight vs the @NHLFlames #TSN690 #HABS