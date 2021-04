Örebro kan säkra semifinalplats - då saknas stjärnmålvakten

I kväll kan Örebro bli klart för SM-semifinal för första gången i klubbens historia. Då saknas stjärnmålvakten Jhonas Enroth. Detta efter kollisionen med Leksands Martin Karlsson i onsdagens tredje kvart.

6–1, 2–1 och så sent som i går 7–1.

Örebro har kopplat ett järngrepp om kvartsfinalserien mot Leksand. I kväll har laget chansen att, för första gången i klubbens historia, nå SM-semifinal. Detta vid seger hemma i Behrn Arena.

Men inför den fjärde kvartsfinalen kommer man att sakna en av sina viktigaste pjäser. Tungt meriterade veteranmålvakten Jhonas Enroth vilas efter sin kollision med Martin Karlsson i den tredje perioden av gårdagens match.

Klubben skriver på Twitter att det är "en försiktighetsåtgärd".

Det här innebär att norrmannen Jonas Arntzen, med ett förflutet i just Leksand, får sin första start i ett SM-slutspel. 23-åringen från Lillehammer gjorde 20 matcher för Örebro i grundserien och hade en räddningsprocent på 90,4. Han backas upp av juniormålvakten Marcus Brännman, 18.

Enroth har bara släppt in tre mål och stoppat 95,7 procent av skotten hittills i slutspelet.

Även Leksand går miste om en viktig spelare i kvällens "måste-match". Schweiziske backen Mirco Müller kommer inte till spel efter den tackling han fick av Ludvig Rensfeldt t i match tre. Sedan tidigare saknar Leksand Carter Camper

