Målvakten vill stanna: "Får se var Hästen landar budgetmässigt"

Vita Hästen plockade in den rutinerade målvakten Christian Engstrand mitt under säsongen.

32-åringen gjorde det bra under säsongen och det finns nu en diskussion om att det ska bli en förlängning för veteranen.



– Jag har pratat en del både med "Grizzly" (Fredrik Eriksson) och Tony (Zabel). Vi vet var vi har varandra, säger han nu till NT.



Den 32-årige målvakten Christian Engstrand har under karriären hunnit med att avverka 10 olika klubbar sedan hans första säsong som senior 2007/08.

Engstrand har representerat klubbar i Hockeyallsvenskan, SHL, EBEL och Liiga innan han i december den här säsongen hamnade i Vita Hästen där det har blivit 20 matcher under vintern och våren.

Nu vill den 32-årige målvakten inte ge sig ut på ett nytt äventyr utan vill spela i Norrköping-klubben Vita Hästen även nästa år.

– Jag har pratat en del både med "Grizzly" (Fredrik Eriksson) och Tony (Zabel). Vi vet var vi har varandra. Det funkade väldigt bra förra säsongen, det var bara synd att vi inte nådde slutspelet. Vi får väl se var Hästen landar budgetmässigt och allt sånt, säger Christian Engstrand till NT och lägger till:

- För min del vill jag ha en hel säsong nu, och inte dyka in sent som det varit de sista två åren. Det gör så mycket att få några matcher på försäsongen. Och den spelaromsättningen som var i Hästen...det blir svårt att få ihop gruppen som man vill. Efter den fina säsongen i Vita Hästen är det inte endast en ekonomisk fråga utan målvakten är även bosatt i Linköping vilket gör att avståndet är till en fördel för den Norrköping-baserade klubben.

