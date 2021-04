Janmark trejdas – till Stanley Cup-utmanaren

Efter den starka inledningen på säsongen trejdas svensken Mattias Janmark till Vegas Golden Knights i utbyte mot ett val i andra rundan och ett val i tredje rundan. Chicago släpper även ett val i femte rundan till Vegas.

Även San Jose Sharks är iblandade och tar en del av Janmarks lön i utbyte mot ett val i femte rundan 2022.

Under den föregående veckan har Janmark varit en stor snackis och nämndes även som den mest intressanta spelaren som kunde flytta på sig innan övergångsfönstret stängs.

Nu trejdas den 28-årige stockholmaren till Vegas Golden Knights som i år går starkt i den tuffa västra divisionen.

I utbyte för svensken får Blackhawks val i andra och tredje rundan av draften 2021. Chicago släpper även ett val i femte rundan för att säkra draftvalen.

För att Vegas ska klara sig under lönetaket har San Jose gått med på att ta en del av Janmarks lön i utbyte mot ett val i femte rundan 2022. Tillbaka från Sharks får Vegas även en icke namngiven AHL-spelare från Sharks.

Sharks will receive 5th RD pick from Vegas for helping broker Janmark deal with Chicago. It's Buffalo's 5th RD pick in 2022. San Jose also sending a minor-league player to Vegas.