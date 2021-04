Svensken petas – inför Trade Deadline

Det är bara två dygn kvar innan det är Trade Deadline i NHL.

Då är det ett flertal spelare som petas av sina klubbar för att inte riskera att de drar på sig någon skada vilket skulle försvåra en trejd.

När Chicago Blackhawks i natt möter Columbus Blue Jackets så kommer en svensk att få se matchen från läktaren i stället för att vara med på isen.

Det är Mattias Janmark som petas och enligt coachen Jeremy Colliton ska det handla om "ett organisatoriskt beslut". Det innebär sannolikt att Colliton har fått besked från general managern Stan Bowman att inte spela Janmark på grund av att han är aktuell för att trejdas innan måndagens deadline.

Mattias Janmark will not be in the lineup tonight vs. Columbus.



That’s an “organizational decision,” according to Jeremy Colliton. #Blackhawks