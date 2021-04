Efter tunga smällen – Hörnqvist tillbaka

Det har varit ett rejält skadeskjutet Florida Panthers i de senaste matcherna som har haft stjärnbacken Aaron Ekblad, kaptenen Aleksander Barkov samt succésvensken Patric Hörnqvist borta.

Men nu ljusnar läget för överraskningslaget då Florida kommer få tillbaka två av sina toppspelare inför nattens match mot Columbus Blue Jackets.

Patric Hörnqvist har missat fyra matcher för Panthers efter att ha tvingats utgå i matchen mot Chicago Blackhawks 25 mars. Han fick då en tung tackling av Chicagos ryske backbjässe Nikita Zadorov som tog illa.

OOOOOOOOOOOOOOOOF. Here was the #Blackhawks Nikita Zadorov hit on #FlaPanthers Patric Hornqvist 🎥 @NBCSChicago pic.twitter.com/DkmDY82Gj3

Nu är dock "Bengan" återställd efter smällen och kommer att göra comeback för Florida.

Även lagkaptenen och storstjärnan Aleksander Barkov kommer tillbaka i natt efter att ha missat sex matcher för Panthers.

Coach Q says both Aleksander Barkov and Patric Hornqvist will return tonight vs. Columbus. #CBJvsFLA