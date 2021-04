"Vänt på varenda sten - men har inte funkat"

– Det är klart det påverkar, det är två kanonmänniskor som fått gå.

Det var i tisdags kväll beskedet kom: Färjestad sparkar sina assisterande tränare Peter Popovic och Gereon Dahlgren. In på bänken klev i stället klubbikonerna Thomas Rhodin och Pelle Prestberg.

Ett besked som överraskade många. I viss mån även lagkaptenen Victor Ejdsell. Efter Färjestads 4-1-seger mot Brynäs på torsdagskvällen gav han sin syn på klubbens beslut.

– Lite förvånande var det. Vi har ändå gått bra på slutet så...ja, lite faktiskt. Men man har ändå känt att på sig att vi kanske skulle behöva göra något för att få upp effektiviteten, speciellt i "special teams", säger han till hockeysverige.se.

– Med det sagt har vi spelare också ett ansvar. Nu är det upp till oss att visa att vi kan göra det här på ett bra sätt. Nu har vi gjort tre, fyra mål i rad i powerplay - så det är en bra start i alla fall. Och boxplay såg också jäkligt bra ut idag.

"MÅSTE PASSA PÅ ATT TACKA DEM"

Färjestad förlorade i sin första match efter tränarbytet, men tog en seger redan i andra matchen sedan det oväntade beskedet. Något som betyder en del, tror Ejdsell.

– Absolut, det är klart det är viktigt. Kanske framför allt för att vi ska få in en god känsla innan play-in. Det var bra att vi fick en träning och ett test i att stänga ned en match. Det har ju varit lite snack om att vi haft problem med det. Men vi pratade mycket om det efter Skellefteåmatchen (seger 4-3 i måndags efter att ha tappat 3-1 till 3-3 i slutminuten) och idag fick vi ett bra test. Vi skötte det med bravur. De som var inne och försvarade vår ledning gjorde ett fantastiskt jobb. Vi fick en bra träning inför vad som komma skall.

Hur har det som hänt påverkat spelargruppen?

– Det är klart att det påverkar - det är två kanonmänniskor som får gå. Jag måste passa på och tacka dem för vad de gjort för Färjestad och för oss. De har gjort ett gediget jobb. Men någonstans har vi känt att vi inte har varit nöjda med vår prestation, och framför allt inte vår effektivitet i "special teams". Vi kände att vi behövde göra en förändring, och de som kommit in är ändå två namn som vi är bekanta med och som varit runt laget. På det sättet tror jag inte omställningen blir så stor. Det är mer att de kommer in med lite fräscha idéer och att de kan använda sig av sina erfarenheter. Vi tror verkligen på det här.

"ALDRIG VARIT MED OM DET"

Ja, Thomas Rhodin är egentligen sportchef i Färjestad och Pelle Prestberg har sett Färjestads matcher från läktarplats och bidragit med input på det sättet, samt jobbat med individuell träning.

När en huvudtränare får sparken ser man ofta en snabb effekt, och laget mår bra av att få höra en annan röst. Men hur blir det när bara de assisterande får gå?

– (skratt) Det är svårt att svara på - jag har aldrig varit med om det förut. Men som jag sa innan: De kommer in med sina idéer, tankar och erfarenheter. De försöker få in bra energi i gruppen och det är nog just det vi märkt av mest. Men det känns verkligen bra så här långt.

Är det just energin de hinner påverka mest? Med tanke på att det är så sent in på säsongen, alltså.



– Ja, kanske det. Men också lite smågrejer och detaljer där man ändå kan gå in och pilla litegrann. Vi kan ju inte byta ut ett helt spelsystem i omgång 50, det funkar ju inte, men det finns alltid lite smådetaljer att titta på som gör att det kanske kan vända för oss.

FRÅN BÄST TILL BOTTEN

Att det är Special Teams-skon som skaver är tydligt. Färjestad var förra säsongen bäst i klassen i powerplay (27,5 procent) och fjärde bäst i boxplay (83 procent). Den här säsongen är de tionde bäst i båda kategorierna (20,5 respektive 73 procent) och framför allt den senaste tiden har powerplayspelet sett allt annat än lovande ut.

Har det funnits en oro i spelargruppen?

– Det är klart det funnits en viss frustration, givetvis är det så. Vi kom från fjolårssäsongen med skyhöga nummer i special teams, och i år har vi inte fått det att klicka. Det är klart att vi har vridit och vänt på varje sten för att hitta vägar ur det här men det har inte riktigt funkat.

Har du, som lagkapten, känt att du behöver förändra något just med tanke på det som hänt?

– Nej, egentligen inte. Jag försöker göra det jag kan för att pusha gruppen. Men jag skulle inte säga att det är något som är annorlunda för min del. Det är som sagt bekanta människor som kommit in.

Färjestad har en match kvar innan slutspelet drar igång nästa vecka. De har alltjämt häng på Frölunda på sjundeplatsen, och kommer få hemmaplansfördel mot antingen Malmö eller Djurgården i åttondelsfinal. Men trots att man egentligen inte har speciellt mycket att spela för i slutomgången mot Örebro är matchen viktig, menar Ejdsell.

– Jag hoppas vi kan få med oss en känsla av att vi kan stänga matcher, så får vi en sån möjlighet igen vore det helt fantastiskt. Örebro är lite bättre, och har lite mer självförtroende framför allt, så det blir ett lite större test för oss, säger lagkaptenen och fortsätter:

– Men framför allt ska vi fortsätta trycka på att vi gör bra saker på isen. Allvaret blir större och större. Vi kan inte ge bort mål. I slutspelet kanske man får vara glad om man gör två, tre mål per match och då har man inte råd att göra en turnover och ge bort ett mål. Det funkar inte. Speciellt inte i play-in, när det bara är bäst av tre.

Men det ska bli ganska kul att det drar igång snart, va?

– Ja, absolut. Någonstans är det det här alla hockeyspelare tänker på och hoppas på: Att vi ska få spela så länge som möjligt. Till sommaren nästan, avslutar Victor Ejdsell med ett leende.

