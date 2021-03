Stjärnan slog klubbrekord: "Fantastisk varje kväll"

Det behövdes ingen storartad insats mellan stolparna för att Andrej Vasilevskij skulle slå klubbrekordet för flest antal segrar i rad i Tampa Bay Lightnings historia.

Men, ett rekord är ett rekord och de 16 räddningar den ryske stjärnmålvakten gjorde innebar att Lightning kunde vinna med 2–1 – samtidigt som Vasilevskij seglade förbi Louis Domingue i rekordboken med sin tolfte raka seger.

– Det var en av de lättaste matcherna jag någonsin spelat. Jag är stolt över vårt lag, det var en fantastisk insats. De hade bara sju skott under de första två perioderna. Det var otroligt, det har nog aldrig hänt mig förut, säger Vasilevskij till Tampa Bay Times.



TVÅ SEGRAR FRÅN NHL-REKORDET

Vasilevskij är den nionde målvakten i NHL-historien att uppnå en svit på tolv raka segrar – och är nu bara två vinster ifrån att tangera NHL-rekordet.



– Att spela med denna kontinuitet i sitt spel... Det kommer inte som någon överraskning direkt, där han haft en tursam svit. Han har gjort detta förut och han är minst sagt välförtjänt av att vara innehavaren av det här rekordet i Tampa Bay Lightning, säger tränaren Jon Cooper.



Under den tolv matcher långa segersviten har Vasilevskij hållit tre nollor, räddat 93,8 procent av skotten han ställts inför och släppt in 1,64 mål per match i snitt.

– Han är fantastisk varje kväll. Vi kan lita på honom varenda match. Han gör allt så bra. Det är skönt att veta att man har honom bakom sig och gör de räddningar han ska, vilket ger dig lite mer frihet längre upp i banan, säger Tampaforwarden Yanni Gourde.



Tampas mål i matchen gjordes av just Gourde samt Steven Stamkos. Victor Hedman noterades för en passningspoäng på Stamkos 1–1-mål i den andra perioden.

Dallas Stars – Tampa Bay Lightning 1–2 (1–0, 0–2, 0–0)

Dallas: Roope Hintz (9).

Tampa Bay: Steven Stamkos (16), Yanni Gourde (12).