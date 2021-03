Förste svensken i Tampa: "Har blivit laget i mitt hjärta"

Tampa Bay Lightning inledde sin NHL-resa så sent som 1992. Trots att organisationen ännu inte har 30 år på nacken har man vunnit Stanley Cup två gånger, 2004 och 2020. Nu ligger dessutom laget med bland dom bästa lagen i ligan. Resan har alltså varit relativt kort till toppen även om laget fram till första Stanley Cup-vinsten bara hade varit i slutspel två gånger.



– Det är ett väldigt intresse i stan för Tampa och jag tycker att ägaren (Jeffrey Vinik) har gjort ett jättejobb. Om vi börjar på, så att säga, toppen så har han gett laget alla förutsättningar för att lyckas, berättar Mikael Andersson som spelade i Tampa Bay från starten 1992 till 1999. Sedan 2003 har han dessutom jobbat som europascout i organisationen och med det varit delaktig i att spelare så som Victor Hedman kommit att hamna i organisationen.

Andersson fortsätter:

– Sedan kom naturligtvis Steve Yzerman in lite och gjorde ett bra jobb i sin position (general manager). Klart att man även måste ha lite flyt och få lite bra spelare i draften och allt vad det kan vara. Mycket sådant har spelat in under åren.

– Blir man dessutom ett framgångsrikt lag är det såklart mer attraktivt för killar att komma dit. Jag vet att det är ett väldigt bra ställe att bo och leva på. Tampa har helt enkelt en härlig miljö.

Mikael Andersson i Tampas omklädningsrum 1997. Foto: Peter Krüger/Bildbyrån

BLEV SCOUT - VANN STANLEY CUP

Redan under Mikael Anderssons första säsong som scout vann Tampa Bay Stanley Cup.



– Vi hade en del stjärnor då också, men det var inte många som trodde att vi skulle vinna. Sedan har det dröjt ganska många år till vi vann förra säsongen.

– Nu har vi haft ett bra lag under ett antal säsonger så vi har kunnat vara med och tävlat om det utan att vi lyckades. Samtidigt är det små marginaler och många bra lag i toppen. Alla lag som tar sig till slutspel är rätt bra.

Hur upplevde du utvecklingen av organisationen under dina år som spelare där?

– Naturligtvis utvecklades organisationen jättemycket. Vi hade inte samma förutsättningar som nya lagen som kommer in idag får. Nu kan man få ihop ett slagkraftigt lag på en gång. Vi var inte slagkraftiga från början utan det tog sin tid.

– Det var många ägarbyten och sådant i början, men det var ändå en skön tid där nere. Klart att jag alltid vill vara med och vinna och vi tog oss också till slutspel efter x antal säsonger.

Upplevde du att det då fanns många ”barnsjukdomar” i organisationen?

– Alla gjorde det dom kunde utefter förutsättningarna vi hade. Så var det. Phil och Tony (Esposito) såg till att det blev ett lag. Tampa tacka dom båda mycket för att vi överhuvudtaget fick hockey till Florida. Bara den saken var rätt fantastiskt och det var många som i början undrade vad det skulle bli av det.

– Det var naturligtvis lite upp och ner under tidiga år och det skulle jag säga inte var så konstigt heller. Det gick inte att plocka spelare som man gör idag med ”expansion” och allt det där.

ESPOSITO-BRÖDERNA VIKTIGA

En viktig person för Tampa Bays utveckling var alltså Phil Esposito. Inledningsvis var han klubbens general manager och ansikte utåt, vilket till viss del även hans bror Tony var som chefsscout.



– Absolut betydde dom mycket. Phil var en drivande kraft rakt igenom. Att bara få dit laget var nog inte det lättaste. Han var ansiktet utåt med tanke på hur stor spelare han hade varit och med hans personlighet.

– Även Tony var med. Båda två hade varit storspelare och gjorde så att säga bra PR för klubben i början.

Phil Esposito, här i samspråk med Mikael Renberg 1997. Foto: Peter Krüger/Bildbyrån

Mikael Andersson upplevde också att intresset för hockeyn i Tampa var stort redan från början.

– Så var det faktiskt. Första säsongen var vi egentligen bara i en provisorisk mindre hall. Jag tror att den arenan tog 10 000 åskådare.

– Sedan flyttade vi ut till St. Petersburg. Den arenan hette Thunderdome. Det var där baseballaget spelade så den arenan var enorm. Vi spelade där ett antal år där och när vi mötte Philadelphia i slutspelet (1996) var det 28 000 åskådare på matcherna, så intresset var stort även fast vi var nya i ligan.

– Naturligtvis var intresset lite upp och ner, men jag vet inte hur många säsonger i rad vi nu alltid haft fullsatt vid varje match. Det måste vara fem, sex säsonger i alla fall. Intresset har blivit större. Samtidigt har vi haft ett slagkraftig lag under några säsonger. Klart att det betyder en del också.

Du har själv jobbat som scout i organisationen under Tampas båda Stanley Cup-vinster, hur delaktig känner du dig i som här titlarna?

– Klart att man alltid vill vinna. Likadan mycket jag ville vinna som spelare vill jag även vinna som scout. Så är det. Förra året blev lite annorlunda eftersom jag inte kunde åka över någonting till firandet.

– Lite delaktig tycker jag att jag ska få känna mig i alla fall (skratt). Sedan går det aldrig att jämföra med att vara spelare, men jag tror vi alla, oavsett vilken position i klubben man har, känner en stolthet när vi vinner någonting.

Vad är ditt starkaste minne som spelare från tiden i Tampa Bay Lightning?

– Starkaste… Det var stort då vi var i slutspel, mötte Philadelphia och hade 28 000 på hemmamatcherna. Även första matcherna vi spelade. Folk där kunde inte så mycket om hockey när vi började och tyckte det var häftig då någon på träningen sköt ett hårt skott i ”plexit”, skrattar Mikael Andersson och fortsätter:

– Klart att det fanns folk kunde mycket också, folk som flyttat dit eller sett hockey på annat håll. Intresset har växt hela tiden. Från att inte ha varit ett så mycket hockeyställe från början så har det verkligen blivit det.

– Ägaren (Jeff Vinik) gör dessutom mycket jobb för staden. Han skänker 50 000 dollar, eller vad summan är, i samband med varje hemmamatch till någon som gör något bra för stan. En välgörenhet som han har gjort under fem, sex år. Det finns med andra ord många bra saker som görs i klubben.

Mikael Andersson i tekningsduell med Adam Oates. Foto: Bildbyrån

Du nämnde själv det fina jobb Steve Yzerman gjorde under sin tid i klubben mellan 2010 och 2019, men vad skulle du säga är nyckeln till att klubben är så pass stark idag?

– Nu har vi kunnat behålla ett lag under ett tag. Det betyder mycket. Sedan har vi tagit in några spelare som hjälpt oss på vägen till att vinna förra året.

– Vi har såklart också fått försaka några ”draftpicks” och sådana saker för att kunna gör det. Gör man det och vinner så kan man inte säga så mycket, men vi får naturligtvis kämpa för att få behålla laget med tanke på lönetak och allt sådant. Det drabbar alla lag som går bra.

DRAFTAT BRA GENOM ÅREN

En viktig person och spelare för Tampas organisation är lagets kapten Steven Stamkos som gjorde sin första säsong i laget 2008/09.



– Klart att han betytt jättemycket. Samma sak med (Victor) Hedman. Han har också varit där jättelänge. Sedan kommer det naturligtvis in nya spelare. Bland annat har vi fått in (Andrej) Vasilevskij som är en världsmålvakt. Om man väl har det man chansen att vinna varje match. Han har också betytt otroligt mycket, men vi har många bra spelare och mycket talang i laget.

– Han växer hela tiden och har naturligtvis betytt otroligt mycket. Stabil varje säsong. Klart att det vi vill ha till klubben är bra människor. Han är verkligen en sådan och en jättefin kille, men det är även många andra med honom. Victor är helt klart en ledare i laget.

Victor Hedman. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Mikael Andersson är, som sagt var, mycket imponerad över målvakten Andrej Vasilevskijs prestationer säsong efter säsong.

– Det är imponerande och han är en kille som verkligen lägger ner jobbet som krävs. Han tränar väldigt hårt för att kunna vara så bra som han är. Han fuskar inte med någonting.

– Redan då vi draftade honom var han en talangfull målvakt och vi tog honom tidigt (första rundan 2012). Det har absolut fallit ut väl med honom.

Hur ser du på lagets säsong så här långt?

– Jag tycker att vi har börjat bra och är med där uppe. Sedan får vi hoppas att (Nikita) Kutjerov blir frisk och hel till slutspelet eftersom han naturligtvis är en viktig spelare för oss.

– Stanley Cup är såklart en tuff trofé att vinna. Mycket ska stämma in. Du måste ha ett helt och friskt lag och hela den biten på vägen så det inte händer för många saker. Hittills har det gått bra, men man får inte dra för stora växlar eftersom det är många matcher kvar. Jag hoppas vi kan vara med och tävla om det i alla fall.

I Sverige pratar vi ofta om klubbkänsla. Du klev in i Tampas organisation 1992, vilka känslor har du för klubben?

– Klubben betyder naturligtvis hur mycket som helst för mig. Jag var där sju år som spelare och efter det jobbat för klubben under snart 17 år. Det är den klubben jag brinner mest för tillsammans med Frölunda.

– Jag spelade även i en del andra klubbar där borta, men jag har varit i Tampa så länge att det såklart blivit laget i mitt hjärta, avslutar Mikael Andersson.

