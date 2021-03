Uppgifter: NHL kan förändra draftlotteriet

NHL har föreslagit en rad förändringar gällande draftlotteriet till ligans klubbar, meddelar Sportsnets Chris Johnston.

Enligt Johnston innefattar några av förändringarna att ett lag inte kan vinna lotteriet fler än två gånger inom loppet av en tvåårsperiod och att ett lag inte kan kliva upp mer än tio placeringar i draftordningen genom lotteriet.

Några större förändringar i lotteriets format är inte aktuell förrän draften 2022, rapporterar Johnstons kollega Elliotte Friedman vidare.

