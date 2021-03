Första orden efter otäcka smällen: ”Tack för allt stöd”

Det var under gårdagens match mellan KooKoo och KalPa som Victor Brattström var inblandad i en otäck situation som tvingade honom att bäras ut på bår.

I samband med KalPas matchavgörande 2-1-mål stormade Kai Kantola mot kassen och åker med full fart in mot målet och hinner sedan inte stanna utan faller framåt över Brattström. I fallet träffar Kantolas knä Brattström rakt i huvudet med stor kraft och den svenske målvakten föll till isen.

Han fick sedan åka med ambulans till sjukhus för vidare undersökning.

Nu skickar Victor Brattström en hälsning till fansen efter smällen, då han har fått hundratals meddelanden från folk som är oroliga för honom.

”Tack för allt stöd. Jag känner mig bättre i dag och förhoppningsvis kan jag vara redo att köra snart igen”, säger Brattström enligt KooKoos Twitter.

”Thank you all for your support! I feel better today and hopefully I’m ready to rock soon 💪 – Viki”



Maalivahti Victor Brattström kiittää kaikkia tuesta ja kaikista tsemppiviesteistä, joita on tullut satoja. 🙏🏻🥺



📸: Tuula Aronen & Ella Taponen #yksijoukkue #KooKoo65 #Liiga pic.twitter.com/OVgOwgOAZG