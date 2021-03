”Behöver markera – vi har inte råd med sånt”

Jacob Nilsson bänkades i Färjestads strafförlust mot Malmö Redhawks.

Detta efter att ha dragit på sig en tvåminutersutvisning för 'abuse of officials'.

– Vi har inte råd att dra på oss sådana saker, sade FBK-tränaren Johan Pennerborn i C More.

Färjestad förlorade lördagens SHL-match mot stekheta Malmö Redhawks med 4-3 efter straffar och lyckades därmed inte få stopp på skåningarnas segersvit.

Men man gjorde det utan toppcentern och assisterande kaptenen Jacob Nilsson då han fick nöta bänk i princip hela andra och tredje perioden.

Detta efter att 27-åringen dragit på sig en utvisning för abuse of officials i början av den andra perioden.

– Vi närmar oss avgörandet i säsongen och då har vi inte råd att dra på oss sådana saker. Det tycker vi att vi behöver markera, säger tränaren Johan Pennerborn i C More.

SJUNDE RAKA FÖR MALMÖ

Jacob Nilsson kom hem till SHL inför årets säsong efter två säsonger i Nordamerika. Han har därefter skjutit tolv mål och 21 poäng på 45 matcher i Färjestad.

Malmö Redhawks är dock i storform för tillfället och samlade på sig sin sjunde raka vinst i och med straffsegern mot FBK – trots att laget gjorde en svag match.

– Det tyder på att vi har självförtroende nu och vi skapar ett sätt att vinna denna matchen. Jag tycker vi gör det bra då även om vi spelar dåligt, säger tvåmålsskytten Ponthus Westerholm i C More efter matchen.

