"Finns säkert högre förväntningar – kan inte bry mig"

Patrik Hersley lämnade svensk hockey 2014. Sedan dess har han tillhört toppskiktet av backar i KHL. Inför säsongen 2020/21 väntade han länge med att ta beslut vart han skulle spela den. Givetvis till stor del beroende på att coronan öppnade och stängde om vart annat hockeyligorna runt om i världen.



I början av november stod det i alla fall klart att 34-åringen med det fruktade skottet i powerplay skulle återvända hem till Sverige och sin hemstad Malmö.

– Den största skillnaden i spelet nu mot då är pressen mot puckföraren. Farten, det har alltid funnits snabba och små spelare som är skickliga i spelvändningarna, berättar Patrik Hersley för hockeysverige.se och fortsätter:

– Tränarna har insett att med lite mindre talang i laget är att jobba ner motståndarna bästa sättet att ta poäng. Då är det mest effektiva att sätta press på den som har pucken. Ibland är det både två och tre killar som kommer emot dig i full fart. Lyckas du spela förbi och på väg framåt då är det två, tre spelare som backcheckar i fatt dig.

Patrik Hersley.Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyrån



Är det stor skillnad mot hur lagen spelar i KHL?

– Vissa lag där spelar så här, men man har fortfarande ganska många spelsätt i KHL. Få lag spelar så här, men många spelar väldigt defensivt och gör inga misstag. Andra lag går på skicklighet. Tränarna där är inte medvetna om hur det här systemet spelas.

– Sedan vet jag inte heller hur många spelare där skulle kunna spela det här spelet. Det är en kedja av många grejer. Först hur du ska träna på det och sedan hur du ska implantera systemet.

Vad känner du själv att du utvecklat mest under din tid i KHL?

– Att spela på sina styrkor. Där fick jag tidigt lära mig att inte ta några risker. Det konstruktiva spelet i egen zon var något som jag drog ner på. I stället blev jag väldigt effektiv, riskminimerande och såg till att ta mig ur zonen.

– Där var det också tacksamt att spela upp pucken på bladet vid egen blå. Då kunde det ofta skapas målchanser. Just att vara stark defensivt, det tycker jag också att jag var och har utvecklat.

INSJUKNADE I COVID-19

Säsongen 2020/21 har inte direkt varit spikrak för Patrik Hersley. Så här lång har han svarat för två mål och totalt åtta poäng på 24 matcher.



– Säsongen har varit väldigt av och på. Jag kom in lite sent, men hade ändå tränat hårt för att vara redo. Sedan tog det ett tag innan jag var i matchform. När jag väl var i den formen och nivån jag ville vara blev jag sjuk i covid.

– Sedan tog det några veckor innan jag kunde börja träna och ytterligare några innan jag kände mig okej. När det var dags att sätta i gång stängde laget ner och det blev ännu längre till det att matcherna började.

– Då matcherna väl började igen var det för mig att börja om på noll och komma in i matchform. Det har egentligen tagit fram till för en eller två veckor sedan innan jag är där jag vill vara. Det har inte varit så jobbigt och tufft, men svårt.

Har det varit svårt att komma in i allt när det hattats hit och dit med covid, långa uppehåll och så vidare?

– Nej, inte på så vis att jag inte kan hantera det. Är du 34 år vill du spela alla matcherna och då blir du oftast bättre, bättre och bättre under säsongen. I alla fall är det så med mig.

– Nu fick jag inte försäsongen och inte heller dom 10–15 första matcherna. För mig var det då viktigt att komma in, få mycket minuter och komma i gång. Det svåra var att behålla matchformen och det lyckades jag inte med när jag dessutom var sjuk och inte kunde göra någonting under två, tre veckor.

– När du lägger ihop det med att ligga sist och ha det tufft offensivt, som vi haft tidigare, blev det svårt.

Patrik Hersley.Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



"VI HAR TAGIT OSS UPP UR DET HÅLET"

Malmö, som under en period låg sist i SHL, har ändå växt under säsongen och ligger idag, i en haltande tabell, på tionde plats.



– När jag kom in hade dom haft jobbigt defensivt. Då började vi fokusera på det och blev bättre där. Då blev samtidigt offensiven mindre prioriterad. Vi, inklusive jag själv, spelade bra, men vi gjorde inga mål. Då vann vi inte heller några matcher.

– Vi har byggt succesivt, hittat rätt och byggt därifrån. Jag tycker att vi allihop ska vara väldigt stolta över hur vi har vänt den här säsongen från att legat sist, varit dödsförklarade och att Malmö skulle garanterat vara ett av lagen som skulle spela kval, till att vi tillsammans lyft oss och succesivt spelat bättre i alla delar av spelet.

– Vi har tagit oss upp ur det hålet. Nu är det inte helt klart, men spelet ser mycket, mycket bättre ut. Det ska vi, som sagt var, vara stolta över och bygga vidare på.

Patrik Hersley har bott i olika ryska städer sedan hösten 2014 och han gör ingen hemlighet av att han stortrivs med att fått chansen att flytta hem till Malmö och dessutom spela hockey i sin moderklubb.

– Det har varit otroligt roligt att flytta hem. Skönt att få välja hur du vill ha det med exakt allting. Du har din egen säng, kan äta din egen mat och dessutom har jag familjen och mitt eget hus, mitt hem.

– Samtidigt har det varit otroligt skönt att spela hockey i min egen hemstad för första gången egentligen. Även om jag spelade i Malmö tidigare så var det i Hockeyallsvenskan och det känns som jag inte var riktigt vuxen då.

Tror du att just det här med att vara hemma igen har påverkat din prestation på något vis?

– Nej. Om det hade påverkat någonting så skulle det i så fall vara till det positiva. Nu har jag inte haft så mycket positivt som jag tillfört den här säsongen, säger Patrik Hersley med ett skratt och fortsätter:

– Det är först nu jag också kan säga att jag varit med och gjort skillnad till att vi har vunnit.

Har du stängt dörren för spel i KHL i framtiden?

– Jag har inte stängt dörren till någonting egentligen. Det enda jag vet är att det ska vara en väldigt bra situation för att jag ska åka dit igen. Inte till vilken stad eller lag som helst. Inte till vilken tränare som helst heller.

– Det är rätt få alternativ om man ska se till att allt ska klaffa, men det spelas en rolig hockey där så jag säger inte nej.

Staffan Kronwall pratar flytande ryska, gör du också det efter alla år i Ryssland?

– Inte lika flytande som Staffan. En bit på väg är jag i alla fall. Jag kan göra mig förstådd, men framför allt förstår jag mer än jag kan prata. Det har blivit bättre och bättre för varje år.

Patrik Hersley, här i SKA St. Petersburgs färger.Foto: IBL Bildbyrå



OVISS FRAMTID: "INTE FUNDERAT"

Nu väntar en häftig slutstrid där det trots ett gynnsamt tabelläge krävs en hel del om laget ska klara sig undan från kvalspel.



– Det gäller verkligen att ta poäng. Dels ska vi fokusera på vårt eget, vad vi ska göra. Vi har visat att vi kan spela riktigt bra och då fortsätta med det som gjort att vi har vuxit. Dom grejerna vet vi själva vad det är. Bara för att vi har börjat vinna lite så kan man inte släppa på dom sakerna.

Du är själv äldst i dagens Malmö, hur ser du på din roll i det här laget?

– Min roll är att vara stabil. Jag har bestämt mig för att vara stark defensiv, effektiv och svår att göra mål på då jag är på isen.

– Om det betyder att jag gör lite mindre offensivt så får det vara så. Det man behöver göra i den här ligan är att vara snabb på fötterna, vinna puckarna och spela ut dom så man inte fastnar i egen zon för då kan det bli jobbigt.

– Sedan handlar det om att ha korta byten och det har jag fokuserat på. Visst har offensiven blivit lidande, men är man inte i matchform så fokuserar man på dom defensiva bitarna.

– Utifrån mina egna förväntningar är jag faktiskt ganska nöjd ändå. Det finns säkert högre förväntningar från andra, men det kan inte jag bry mig om.

Ditt kontrakt går ut efter säsongen, hur går tankarna framåt?

– Jag har inte funderat så mycket på det. Jag har haft jättefokus på att anpassa mig till ligan. Sedan har det varit sjukdom och ett otroligt tajt spelschema så jag har inte hunnit fundera på nästa säsong. Jag vill se hur den här säsongen går. Sedan får jag ta det därifrån.



