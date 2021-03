Efter helgens storspel – prisas av collegeligan

Efter en lite trevande start på collegekarriären med University of Maine har Victor Östman börjat varva upp under de senaste veckorna. Förra helgen räddade han 56 av 59 skott i 0–3-förlusten mot Boston College – och i helgens dubbelmöte borta mot University of Connecticut klev Östman fram stort.

Trots att Maine släppte till 89 skott mot svensken över två matcher lyckades Östman knipa en seger åt Maine, en prestation som nu uppmärksammas av ligan.

När Hockey East, divisionen som University of Maine tillhör, under gårdagen delade ut pris till veckans rookie i lign föll valet på den svenske burväktaren.

Totalt har Östman spelat nio matcher för University of Maine den här säsongen, där han noterats för en räddningsprocent på 90,9 procent samt ett snitt på 3,62 insläppta mål per match.





