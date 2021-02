Hedman serverade debutanten: "Jag fick en blackout"

Tampa Bay Lightning och Carolina Hurricanes är just nu inne i en fyra matchers serie. Efter att Carolina nollade Tampa Bay i den första matchen har Lightning kraftsamlat och vunnit två matcher i rad.

I de senaste två vinsterna har Victor Hedman tagit huvudrollen. Svensken radade upp tre poäng i förrgår natt och stod för ytterligare en poäng i nattens möte.

Svensken kunde trampa runt hela Carolinas försvarszon för att sedan snyggt serverade en fri Ross Colton som gjorde sitt första mål - i NHL-debuten.

– Jag tror att det bästa sättet att beskriva det är att jag fick en blackout strax efter målet, säger debutanten som i ren glädje slängde sig in i Hedmans armar, och fortsätter:

– Hedman snurrade runt och lade in den på något sätt. Jag lärde mig alltid när jag var yngre att åka till de smutsiga områdena. Jag kom precis fram och försökte slå in pucken, lyckligtvis gick den in. Det var en grym aktion av Hedman kan jag säga, fyller debutanten i på presskonferensen efter matchen.

"EN GRYM INSATS"

Andrej Vasilevskij höll tätt bakåt och stod för säsongens första hållna nolla. Den ryske stjärnmålvakten räddade 25 skott och stod för några spektakulära aktioner.



Den ryske målvakten vill däremot inte ta åt sig alla ära efter matchen.

– Det var en grym insats av killarna. Under de första två perioderna hade jag inte så mycket att göra. I den tredje började de pressa oss. Men det var ett bra jobb defensivt. Vi gjorde två viktiga mål och det räckte för att vinna eftersom vi spelade bra defensivt, säger Andrej Vasilevskij efter matchen.

Den 26-årige målvakten har just nu en räddningsprocent på 93,1% vilket är en och en halv procent bättre än vad ryssen noterades för när han tog hem Vezina trophy förra året.

Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes 3–0 (2–0, 0–0, 1–0)

Tampa Bay: Ross Colton (1), Blake Coleman (4), Barclay Goodrow (4)

Carolina: -